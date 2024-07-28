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家長想退回高虹安落款獎狀 竹市府未回應

中央社／ 新竹市28日電

新竹市長高虹安涉貪案一審判刑7年4月。有家長向議員反映，指孩子曾拿到有高虹安落款獎狀，如今覺得晦氣丟臉想退回。藍綠白議員對此各表不同看法。新竹市府則未回應。

民進黨新竹市議員林盈徹今天向中央社記者表示，近日跑行程時與民眾聊到高虹安的司法案判決結果，有家長稱孩子曾參加竹市的體育競賽獲獎，拿到有高虹安落款的獎狀，如今高虹安涉貪一審遭判刑，覺得丟臉、晦氣，希望能退回或換發無高虹安落款的獎狀。

國民黨新竹市議員吳旭豐向中央社記者表示，比賽獲獎是個人成就，不會因為獎狀上有誰落款就影響這份榮耀，且只要市長在任，獎狀上有市長落款都是標準行政作為，尊重民眾對市長個人爭議事件表達情緒，但身為民代不應藉此為難行政部門。

民眾黨新竹市議員李國璋接受中央社記者電訪表示，對於民眾的各種看法與情緒都予以尊重，但不需無限上綱。

對此，至記者截稿前，新竹市政府未回應。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依貪污、偽造文書等罪起訴。台北地方法院原訂24日宣判，因颱風順延2天，26日上午宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

議員 高虹安

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