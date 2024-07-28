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新月沙灣溺斃頻傳 王炳漢盼取經苗栗設海水浴場顧安全

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
王炳漢認為，新月沙灣目前被新竹縣政府列為危險水域，禁止民眾戲水，每年只有在暑假的假日才有水上救生志工駐點，其他時段無人管理，民眾前往戲水的安全無法獲得保障 。圖／新竹縣政府提供
王炳漢認為，新月沙灣目前被新竹縣政府列為危險水域，禁止民眾戲水，每年只有在暑假的假日才有水上救生志工駐點，其他時段無人管理，民眾前往戲水的安全無法獲得保障 。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新月沙灣近年接連發生青少年溺斃事件，今年7月又有高中生溺水亡，令人望之卻步。新竹縣議會副議長王炳漢認為，新月沙灣的觀光不應該只有放煙火式的幾場活動，應參考苗栗縣通霄海岸成立海水浴場，不但可以發展觀光，也能有效做好安全管理。新竹縣政府表示，將找預算辦理可行性評估。

王炳漢指出，通霄海水浴場最近舉辦的「2024通霄沙雕藝術節」吸引大批觀光客前往遊憩，成了當地近年來最熱鬧的觀光活動，不少外縣市民眾慕名前往朝聖，是很好的海洋觀光成功案例，反觀竹北的新月沙灣，擁有相同的條件，舉辦的活動卻大多是新竹當地人參加，未能吸引到外地遊客，相當可惜。

王炳漢強調，新月沙灣目前被新竹縣政府列為危險水域，禁止民眾戲水，每年只有在暑假的假日才有水上救生志工駐點，其他時段無人管理，民眾前往戲水的安全無法獲得保障，這幾年都有青少年在當地溺斃，令人相當遺憾，如果有常設性的海水浴場管理單位，相信這類悲劇可以有效避免一再發生。

王炳漢認為，設立海水浴場固然在前期需要投入人力、設施等成本，未來的管理維護也是一筆開銷，不管是公部門自營或委外管理，以長遠的眼光來管理、發展，才是真正防弊興利的作法，且有政府穩定營運觀光據點，吸引外地遊客，可接連帶動竹北西區相關產業發展，絕對是一筆划得來的生意。

新竹縣交旅處表示，將會找經費預算辦理可行性評估，包括新月沙灣是否適合做海水浴場，如波浪的高度和潮流的強度、海底的地形有無陡峭的下降和岩石、水質、周圍的自然環境狀態是否保護區和瀕危物種的存在。

此外，也要考量有無地點設置更衣室、淋浴、廁所等基本設施、餐廳和小賣部等便利設施，海灘的廣度和容納能力，是否可以進行運動和休閒如衝浪、浮潛、沙灘排球等，另外，地區的氣候和天氣也是重要的因素。

王炳漢認為，新月沙灣的觀光不應該只有放煙火式的幾場活動，應參考苗栗縣通霄海岸成立海水浴場，不但可以發展觀光，也能有效做好安全管理 。圖／王炳漢辦公室提供
王炳漢認為，新月沙灣的觀光不應該只有放煙火式的幾場活動，應參考苗栗縣通霄海岸成立海水浴場，不但可以發展觀光，也能有效做好安全管理 。圖／王炳漢辦公室提供
新竹縣新月沙灣是熱門旅遊景點，王炳漢認為，應參考苗栗縣通霄海岸成立海水浴場，不但可以發展觀光，也能有效做好安全管理。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新月沙灣是熱門旅遊景點，王炳漢認為，應參考苗栗縣通霄海岸成立海水浴場，不但可以發展觀光，也能有效做好安全管理。圖／新竹縣政府提供

新竹 海水浴場

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