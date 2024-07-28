苗縣表揚模範父親 最年長98歲

桃園市中壢區昨天舉行模範父親表揚活動，79名受獎者中，王義泉與陳永明的背景經歷與貢獻最為人樂道，前者致力推動免費不動產諮詢，幫助民眾解決疑難雜症，後者是跑遍中壢警分局11間派出所的退休警察，至今仍在調解委員會服務鄉里。

苗栗縣昨也表揚全縣模範父親，竹南鎮98歲的張萬泉是本屆最年長楷模，膝下有9名子女的他，如今家族成員超過200名，整個家族以他為核心開枝散葉，而如同太陽般照亮整個大家族；縣長鍾東錦表示，能獲全縣模範父親並不容易，希望藉由表揚成為大家學習的典範。

桃園市中壢區今年共有79名模範父親，昨由副市長王明鉅逐一表揚。王明鉅表示，父親不僅為子女和家庭奉獻，也是社會的重要支柱。

今年62歲的王義泉幼年命運乖舛，2歲時父親過世、母親改嫁，12歲阿嬤過世之後，開始奔走各地親戚家寄住，還好父親是軍人退伍，撫卹金保他生活不至於挨餓受凍，也逐漸長大成人；王義泉36歲考上地政士和不動產經紀人，有感幼時受人幫助，執業至今不管盈虧，每年都會捐錢給公益團體，在地方也致力免費不動產諮詢，幫人解決疑難雜症。

陳永明出生苗栗農村，從小致力當公務員，高中畢業後選擇就讀警大，最初分發在龍潭中科院，後來轉調中壢警分局，從警20年繞遍分局11個派出所，如今子承父業，兒子如今也在桃園捷運警察隊服務；陳永明退休後除了陪伴家人，也在中壢區公所擔任調解委員，由於深耕地方，有些民眾糾紛看在他的面子上，也都小事化無。