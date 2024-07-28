防非法賭博 桃園棋社列治安顧慮行業

桃園合法登記的棋藝社、棋牌社近3年從791家成長到1047家，其中有34家「掛羊頭賣狗肉」從事非法賭博，市府為從源頭遏止亂象，將此類場館所屬的休閒活動場館業納入治安顧慮行業，與酒店、按摩店一起列管，但此舉也影響教人下棋的正規業者，民代建議慎思；桃園市經濟發展局表示，營業登記會勘與臨檢均查無不法就會解除列管。

台中現有11家休閒活動場館業者以「棋牌社」、「棋藝社」和「棋社」為名，為防範不法，申請營業登記時也有警察局把關，若現場發現經營麻將或營業場所有麻將桌，市府就會駁回，警方另有「維護公共安全暨治安行業聯合稽查目標」專案，今年截至目前共查獲5件賭博。

桃園經發局指出，桃園全市棋牌社、棋藝社數量從2021年到2024年7月增加了256家，成長率32.36%，其營業項目為提供民眾下圍棋、象棋的休閒空間，桌遊與網咖屬其他營業項目，不在此類，而麻將和德州撲克更是禁止營業項目，連申請登記都不行，坊間所看到的麻將會館，多是以社團名義成立。

桃園市政府為防範不法，今年6月中旬將休閒活動場館業納入治安顧慮行業，不僅營業登記從書面審查改為實地會勘，公司名稱也不能有「棋藝社」、「棋牌社」字眼，每年還有一次聯合稽查。

不過，休閒活動場館業也包含教人下圍棋和象棋的才藝教室。桃園市議員謝美英表示，不法場館與正規教學中心可以明顯辨別，執法切忌不必要的擾民，建議市府將不法場館公告周知，讓家長參考。

經發局表示，業者只要能舉證場館是以教育為目的，提出協助學生考取棋力段位或培育人才事實，審查時會特別註記，日後警方臨檢也查無不法，就會解除列管。