他曾心肌梗塞獲救為此學CPR 巧遇跑者心臟驟停即刻救援

桃園市一位呂姓跑友日前因心臟驟停突然倒下，幸運遇到一位曾在家中經歷心肌梗塞並被救回的市民，運用學習的CPR+AED技術，協助緊急救援，成功挽回跑友生命。

這次主動伸予援手的市民，即因之前心驚的醫療經歷，在知道桃園市消防局有推廣全民CPR訓練時，立馬號召好友到第四大隊復旦消防分隊學習CPR+AED。

此次遇上呂姓跑友心臟突然停止倒下，即迅速且有條不紊按救援步驟「叫、叫、壓、電」，呼叫患者，評估患指生命徵象；叫人撥打119，並取得AED；穩定而有節奏的心臟按壓；貼上自動電擊，依照指示給予電擊，並持續到消防人員抵達接手，做更專業的進階處置。

此次搶救過程中經AED分析後共予電擊3次，呂姓跑友終於逐漸恢復心跳，歷經1個多月的調養，近日在好友陪伴下來到復旦分隊，感謝教學及出勤的消防人員。

根據醫學統計，人體停止血液供應造成大腦缺氧4分鐘以上，腦部就會開始受損；缺氧10分鐘以上，即有可能造成腦死。

經統計桃園市消防局出勤救護案件，救護車到達現場的時間大約為6分鐘，救護人員接觸患者時有可能已錯過最佳急救時間，面對1位心臟驟停的患者，每一分每一秒都是在跟死神拔河，每延遲1分鐘，患者的存活率就會下降7%至10%，可見早期CPR和AED的重要性。

復旦分隊分隊長姜麟容表示，民眾如遇心臟驟停患者，請先保持冷靜，並聽從消防局救災救護指揮中心線上護理師的指示實施CPR及使用AED，以幫助提高患者的存活率，也歡迎市民朋友運用閒暇之餘來消防分隊學習急救知識和技能，成為協助他人的生命捕手。