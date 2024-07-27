2歲時父親過世母親改嫁…靠撫恤金長大 他獲模範父親回饋社會

62歲的王義泉2歲時父親過世、母親改嫁，交由阿嬤照顧，不過小六那年阿嬤過世，改由由親戚及從軍父親撫恤金生活，36歲那年考上地政士、不動經紀人，因從小經歷讓他有能力後受幫助，3個兒子也耳濡目染回饋社會。

父親節即將到來，桃園市中壢區公所今舉辦模範父親表揚活動，表揚中壢區各里遴選79位模範父親。桃園市副市長王明鉅表示，每位模範父親皆以行動展現父愛，為子女和家庭奉獻，是家庭和社會的重要支柱，期勉所有子女孝順父親，並祝福每一位父親健康幸福，父親節快樂。

出生高雄市六龜區，不過從軍父親在王義泉2歲時過世，母親又改嫁，改由阿嬤照顧，不過小六時阿嬤過世，從此四處借住親戚家並靠撫恤金生活，後來在化學公司工作，卻碰上產業外移，36歲那年考上地政士、不動產經紀人，後來開設地政事務所，因經歷且受過幫助，執業27年期間不管盈虧都撥錢資助公益團體。

王義泉說，現在有能力後資助弱勢，並參加地政士公會、寺廟顧問等，並推動免費不動產諮詢，也在社區教桌球，而他的3個兒子也耳濡目染，學到父親回饋社會精神，為社會奉獻。

68歲的陳永明出生苗栗縣農村，家中有8個兄弟姊妹，不過年紀較小的他有幸讀到高中畢業，因想當公務員，報考鐵路局、中央警察大學及中華電信，最後選擇警大就讀，分發至龍潭中科院服務，後來轉調至當時桃園縣警察局，並在中壢11個派出所服務，擔任所長長達20年時間，生了一對姐弟，42歲的兒子也向他看齊考上警專，現擔任桃園捷運警察。