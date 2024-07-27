苗栗表揚模範父親 張萬泉育有9子女、家族如今逾200人

苗栗縣政府今天表揚全縣模範父親及好人好事代表，各有18人受獎，獲表揚者有不同背景和人生經歷，其中竹南鎮張萬泉已98歲，是最高齡的模範父親，他育有9名子女，如今家族成員超過200人，老人家有如太陽般照亮整個大家族。

今年18鄉鎮市推荐的模範父親平均83歲，分別是苑裡沈盛庚、通霄何仲源、竹南張萬泉、後龍黃添吉、造橋徐燕桂、頭份林慶財、三灣廖送福、南庄温永枝、大湖葉輔政、獅潭蕭輝雄、泰安葉正明、卓蘭詹進福、苗栗陳運桶、公館謝燕鳳、頭屋吳志斌、三義湯日東、銅鑼吳漢忠、西湖吳瑞森。

每位模範父親的事蹟都足為典範，其中三義湯日東秉持刻苦精神為家庭奉獻，白手起家打造著名品牌「三義鴨箱寶」；銅鑼吳漢忠退休後擔任銅鑼郵局第一位志工，曾獲「芳草人物」獲總統接見；造橋徐燕桂侍親至孝，子女有法官、老師、警員及企業高階主管；後龍黃添吉不斷精進農業技術，是每年西瓜評鑑的常勝軍。

好人好事分別為通霄鄭阿進、苑裡何再興、竹南張玉秋、後龍黃萬春、造橋温玉美、三灣廖建輝、頭份陳美朱、南庄風貴芳、獅潭曾鳳英、卓蘭詹前慶、泰安李安昌、大湖李清宏、苗栗謝秋香、公館胡國勇、頭屋陳惠東、三義張秀梅、銅鑼鍾金花、西湖徐春仕在大湖衛生所服務期間創造長照友善環境，其餘代表的事蹟也遍布社區，讓苗栗充滿愛。

縣府指出，好人好事方面，卓蘭詹前慶曾於SARS疫情間擔任防疫志工，現致力推廣饒平語言及傳承文化，去年獲客家事務專業獎；苑裡何再興成立中華九紫慈善會，協助弱勢族群喪葬服務及扶助殘弱困苦的鄉親；南庄風貴芳退休後投入賽夏族語傳承，參與原民會教材教具研發等；西湖徐春仕在大湖衛生所任職期間創造長照友善環境，其餘受獎代表的事蹟更是遍布社區，讓苗栗充滿愛。