桃園45（原民40）至79歲市民 把握免費篩檢B、C肝炎機會

桃園市政府衛生局表示，肝癌為國人癌症死因第2位，提醒年滿45至79歲（原住民40至79歲）的市民，盡快接受終身一次免費的B、C型肝炎篩檢，早期發現早期治療。

衛生局表示，7月28日為世界肝炎日，上述年齡層的市民朋友不要讓自己的權益睡著了，可主動至桃園市534家成人預防保健合約院所（院所地址電話可查詢網址https://pse.is/669r8h）、13區衛生所接受免費的肝炎篩檢，降低 B、C 型肝炎威脅，為健康把關。

衛生局指出，桃園市符合公費B、C型肝炎篩檢資格有98萬多人，自100年起桃已篩檢50萬4331人，篩檢涵蓋率51.1%，不過等於尚有48萬多人未接受肝炎篩檢，B、C型肝炎感染後不治療，每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，桃園市去年因慢性肝病、肝硬化死亡約260人，其中C肝感染初期除了感到疲憊倦怠外幾乎無症狀，等到發現有狀況時，大多已經到肝硬化甚至是肝癌程度，因此早期發現早期治療是避免肝臟病變的關鍵。

衛生局說明，肝炎篩檢為免費，45至79歲（原住民40至79歲）民眾僅需依各醫療院所的收費標準自付掛號費，即可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢，如篩檢結果呈現C型肝炎陽性，其口服新藥DAA也有健保給付，服藥期間只要8至12周，副作用低，治癒率高達98%。此外，避免接觸危險因子也是重要的護肝小撇步，包括不與別人共用針具、刮鬍刀、牙刷、指甲剪，及不從事無保護的性行為等。

衛生局提醒，肝臟是沉默的器官，一旦有症狀時，大都已至肝病的晚期，所以呼籲民眾踴躍參與篩檢並及早治療，以保障自己的健康，更多B、C型肝炎篩檢資訊可至桃園市政府衛生局官網查詢https://gov.tw/hz1。