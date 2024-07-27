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避免滿溢髒亂 桃園垃圾桶「有智慧」超過8分滿自動傳訊清掃
為解決公有垃圾桶滿溢，造成環境髒亂問題，桃園市環保局今年2月開始於全市80處垃圾桶內加裝紅外線感測器，只要垃圾8分滿就會自動通知清潔人員前往清理，目前測試成效不錯，清潔人員到場時，都尚未滿出。環保局表示，加裝紅外線可有效調配人力，並了解風景區不特定人潮丟垃圾多寡分布，就能調配垃圾桶放置位置，測試完確實有效益，大型活動將可多利用。大溪老街店家也大讚乾淨許多。
桃園觀光風景區每到假日總吸引不少遊客上門，民眾吃吃喝喝衍生垃圾，易出現垃圾滿溢情況，環保局為解決相關問題，今年2月開始在全市垃圾桶內安裝感測器，監控桶內的垃圾高度，當達到8分滿時，自動以訊息通知清潔人員，該去清除哪些垃圾桶，並提供距離最短的清除路線，可更有效的調配人力。
環保局表示，目前有在9個區主要公園設置，並涵蓋慈湖園區、經國紀念館、虎頭山環保公園、李騰芳古宅、龍潭老人會館等處。像現在大溪大禧活動舉行中，有許多不特定遊客會到訪，就能了解遊客丟垃圾較多區域在哪，能隨時調整垃圾桶配置位置。
環保局說，以大溪老街為例，過去清掃都是清潔人員從巷頭清到巷尾，無法及時處理快滿獲滿溢垃圾，現在方式可以即時處理，並分析風景區遊客丟垃圾多寡樣態。
大溪老街店家說，現正舉辦大溪大禧活動，過去2年活動時都有垃圾髒亂問題，居民時常跟里長反映，但現在垃圾桶有感應，真的很厲害，目前尚未看到滿溢狀況。
環保局表示，自今天2月設置迄今，均有效於垃圾桶滿8成前通知清潔人員完成清除，且無髒亂點通報情事，目前仍維持80處垃圾桶，並持續評估對人力調度、清潔效率及髒亂點是否有實質效益，像明年台灣燈會或大型活動時，就可多加利用。
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