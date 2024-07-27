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通霄沙雕節明天恢復開放 雪見遊憩區預計29日恢復開園

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄沙雕藝術節的15件大型沙雕創作未因颱風造成明顯損傷，園區整理完成後，決定明天28日恢復開放。圖／苗栗縣政府提供
通霄沙雕藝術節的15件大型沙雕創作未因颱風造成明顯損傷，園區整理完成後，決定明天28日恢復開放。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府首度辦理的「通霄沙雕藝術節」因凱米颱風連續4天停止開放，整個通霄海水浴場園區，經縣府、鎮公所及策展團隊合力將環境整理完成，上午宣布明天28日起恢復對外開放；另外雪霸國家公園雪見遊憩區因園區及聯外道路落因倒木、落石嚴重，預估7月29日才能重新開放。

凱米颱風侵襲，苗栗縣並未出現重大災情，但山區倒木、落石多，通霄沙雕藝術節也因為海水浴場環境需清理，縣府捨棄周末的「黃金時段」 ，今天也暫停開放。

通霄沙雕藝術節開幕後，每個周休假日都湧入上萬人潮，這次颱風對場內15件大型沙雕創作未造成明顯損傷，在園區整理完成後，決定明天恢復開放。

雪霸國家公園指出，觀霧遊憩區今天已重新開放，但今、明兩天觀霧山椒魚生態中心暑期生態解說活動暫停辦理；另外，大鹿林道東線步道受颱風影響，沿線多處倒木及落石坍方，現正進行搶通，大鹿林道東線及大霸線登山步道仍暫停開放，恢復開放時間將另行公告。

雪管處表示，雪見遊憩區因園區內倒木及聯外的司馬限林道落石嚴重，雪管處將盡快搶修完成，目前預計7月29日周一可重新開放。

雪霸國家公園雪見遊憩區因園區倒木及聯外的司馬限林道落石嚴重，雪管處正進行搶通作業，預計7月29日周一重新開放。圖／雪霸國家公園提供
雪霸國家公園雪見遊憩區因園區倒木及聯外的司馬限林道落石嚴重，雪管處正進行搶通作業，預計7月29日周一重新開放。圖／雪霸國家公園提供
雪霸國家公園雪見遊憩區因園區倒木及聯外的司馬限林道落石嚴重，雪管處正進行搶通作業，預計7月29日周一重新開放。圖／雪霸國家公園提供
雪霸國家公園雪見遊憩區因園區倒木及聯外的司馬限林道落石嚴重，雪管處正進行搶通作業，預計7月29日周一重新開放。圖／雪霸國家公園提供

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