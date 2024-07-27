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防掛羊頭賣狗肉 桃市棋牌社與酒店同框治安顧慮行業

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府將休閒活動場館業納入治安顧慮行業，此舉不僅匡列棋牌社和棋藝社，也把教人下棋的圍棋社與象棋社也匡列，議員建議慎思（示意圖）。本報資料照片
桃園市政府將休閒活動場館業納入治安顧慮行業，此舉不僅匡列棋牌社和棋藝社，也把教人下棋的圍棋社與象棋社也匡列，議員建議慎思（示意圖）。本報資料照片

桃園合法登記的棋藝社、棋牌社近3年從791家成長到1047家，其中有34家「掛羊頭賣狗肉」從事非法賭博，市府為從源頭遏止亂象，將此類場館所屬的休閒活動場館業納入治安顧慮行業，與酒店、按摩店一起列管，但此舉也影響教人下棋的正規業者，民代建議慎思；桃園市經濟發展局表示，業者若能舉證場館以教學為本，警方臨檢也無不法，就會解除列管。

經發局指出，桃園全市棋牌社、棋藝社數量從2021年到2024年7月增加了256家，成長率32.36%，其營業項目為提供民眾下圍棋、象棋的休閒空間，桌遊與網咖屬其他營業項目，不在此類，而麻將和德州撲克更是禁止營業項目，連申請登記都不行，坊間所看到的麻將會館，多是以社團名義成立。

桃園警方2021年至今查獲34家棋牌社、棋藝社經營非法賭博，今年初與經發局共商對策，決定將休閒活動場館業納入治安顧慮行業，與酒店、按摩店及其他易對公共秩序、善良風俗產生不良影響的行業一起管制，辦法已6月中旬公告；依照新制，休閒活動場館業的不僅營業登記從書面審查改為實地勘查，公司名稱不能有「棋藝社」、「棋牌社」字眼，每年還有一次市府聯合稽查，若被查獲不法，會有刑事或行政懲處。

不過，休閒活動場館業也包含教人下圍棋、象棋的才藝教室。桃園市議員謝美英表示，不法場館與正規教學中心可以明顯辨別，執法切忌不必要的擾民，建議市府將不法場館公告周知，讓家長參考，提高民眾防詐、防賭意識，更能有效減少治安顧慮。

經發局表示，只要業者在市府聯合稽查會勘時能舉證場地是以教育為主，提出協助學生考取棋力段位或培育事實，市府就會特別註記，爾後警方臨檢也查無不法，就會解除列管，避免擾民。

桃園 臨檢 賭博

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