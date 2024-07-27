藍委談國會改革 籲挺張善政連任

2026選戰開打？國民黨昨天在桃園舉行「反貪腐、查弊案、國會改革說明會」，立法委員牛煦庭致詞時批民進黨沒收聽證調查權，阻止社會正義力量反貪除弊，呼籲民眾支持藍營撥亂反正，同時也將這股力量延續下去，「讓張善政市長順利連任」；牛表態支持張連任引發話題，藍綠白地方人士各有見解，但也認為「現在談市長人選還太早」。

牛煦庭昨天在說明會高呼團結，力求2026張善政順利連任、2028拿回執政權，落實國會聽證調查權，引起台下超過2百名支持者共鳴喊「好」。他會後受訪表示，張善政本來就應該要把8年工作徹底完成，這沒有什麼好疑慮的。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香則表示，張善政上任超過一年半，民眾除了反映很少在地方看到他，也感覺不到他為桃園做了什麼事，看不到大建樹。台灣經過這麼多次選舉，民眾自會分辨判斷誰是最適合人選，政黨要做的就是各自努力爭取支持。

民眾黨桃園市黨部主委林秋霖則對各政黨所推人選均表尊重，但也強調2026地方選舉民眾黨在桃園不會缺席，至於會不會跟其他政黨合作，現在還很難說。

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭表示，牛煦庭應該是順口講的，黨部目前沒有相關規畫，也沒有預定規畫期程，現階段對張善政的建議就是做好市政工作，多與基層交流互動。