地方采風／邱子軒廟口長大 打造龍元宮品牌

桃園市龍潭區龍元宮今年建廟200周年，特別舉辦神龍鬧鎮慶典，活動意義非凡，背後推手是38歲的在地人邱子軒。邱因為看到從小成長的廟宇香客日益減少，不忍地方落寞，因此成立野菱蔓生推動龍潭在地文創，盼重塑龍元宮文化創意，讓社區年輕人願意走進廟裡發揚在地文化，進而走向國際。

輔大歷史系畢業的邱子軒2013年回桃園經營餐廳，因緣接觸文創產業後，便一腳踏入在地文化創生領域。他成立野菱蔓生推動龍潭在地文創，多年來協助在地年輕人爭取資源，參與公共事務和接觸文創產業，培養一批企畫行銷能手，進而返回龍潭故鄉推動在地文創。

龍元宮主祀神農大帝，客庄信眾尊為「五穀爺」，自1825年建廟迄今。今年建廟200周年慶典，6月萬世永賴五穀爺聖誕慶典開始，7月成立200年來第一個民俗藝陣會「龍元會」，8至12月每月特定文化活動，12月辦理暌違近30年特有客家建醮文化，幕後推手就是邱子軒。

邱子軒說，他從小生長在龍元宮廟口，看到香客日漸減少，年輕人都不願進宮廟，所以成立龍園會，運用策展經驗協助廟方轉型，盼透過神龍鬧鎮翻轉龍元宮，最大的希望是社區年輕人願意走進廟裡服務，幫助帶動龍潭在地發展，打造龍潭在地文化節慶品牌，從台灣走到國際。