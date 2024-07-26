通霄「日落大道休憩站」啟用 未來要爭取擴充休憩園區

苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮，區內設有咖啡飲品和在地小吃店家，希望讓遊客在欣賞大海及落日美景時，提供安全又舒適的的服務空間。

台61線西濱快速公路白沙屯到通霄路段2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的聯絡道筆直面對大海，落日景致迷人，尤其每年5、7月中下旬會出現2次太陽置中入海的美景，更是吸引賞景及拍照人潮，通車後成為爆紅攝影熱點，但每逢夕陽西下，攝影愛好者及行經的駕駛人停留駐足，出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等亂象，縣府為此規畫觀景台工程，並配合中央擴大計畫分兩期打造「日落大道休憩園區」。

新埔日落大道休憩站第一期工程縣府斥資1200萬元興建，完工後交由通霄鎮公所管理；未來將爭取第二期經費，打造整座大型的賞景休憩園區。

副縣長邱俐俐、立委陳超明、通霄鎮長張可欣及多名地方議員、鎮民代表及里長出席啟用典禮並剪綵。

張可欣表示，新埔休息站落成，也成為苗栗縣打造海景觀光廊道的重要一環，整條廊道將白沙屯拱天宮、通霄精鹽廠、後龍好望角、通霄海水浴場、通霄神社、苑裡親子公園等景點串連起來，形成一條獨具特色的觀光路線，適合家人一同出遊。