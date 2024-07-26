快訊

奧運開幕前風波不斷…法國高鐵才遭縱火 機場又傳「炸彈警報」一度關閉

出門買東西天落磚牆砸車...妻亡兒命危 心碎父盼大眾集氣

晚間暴雨又淹水…台南27日正常上班課 市民湧黃偉哲臉書抱怨：怎出門上班？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通霄「日落大道休憩站」啟用 未來要爭取擴充休憩園區

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮，區內設有咖啡飲品和在地小吃店家，希望讓遊客在欣賞大海及落日美景時，提供安全又舒適的的服務空間。

台61線西濱快速公路白沙屯到通霄路段2018年通車，其中新埔交流道銜接台1線公路的聯絡道筆直面對大海，落日景致迷人，尤其每年5、7月中下旬會出現2次太陽置中入海的美景，更是吸引賞景及拍照人潮，通車後成為爆紅攝影熱點，但每逢夕陽西下，攝影愛好者及行經的駕駛人停留駐足，出現車輛違停、行人任意穿越車道、在中線取景等亂象，縣府為此規畫觀景台工程，並配合中央擴大計畫分兩期打造「日落大道休憩園區」。

新埔日落大道休憩站第一期工程縣府斥資1200萬元興建，完工後交由通霄鎮公所管理；未來將爭取第二期經費，打造整座大型的賞景休憩園區。

副縣長邱俐俐、立委陳超明、通霄鎮長張可欣及多名地方議員、鎮民代表及里長出席啟用典禮並剪綵。

張可欣表示，新埔休息站落成，也成為苗栗縣打造海景觀光廊道的重要一環，整條廊道將白沙屯拱天宮、通霄精鹽廠、後龍好望角、通霄海水浴場、通霄神社、苑裡親子公園等景點串連起來，形成一條獨具特色的觀光路線，適合家人一同出遊。

陳超明指出，休憩站與地方特色緊密結合，不僅能創造商機，更可發揮土地效益；白沙屯拱天宮每年吸引800萬人次的香客，各景點將串連成獨具特色的觀光廊帶，帶動地方產業蓬勃發展。

苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」。圖／攝影工作者張文煥提供
苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」。圖／攝影工作者張文煥提供

景點 白沙屯 陳超明

延伸閱讀

通霄大型沙雕挺過強颱但園區待整理 27日仍暫停開放

過關了？通霄沙雕創作未因強颱受損 現場卻見「2孩童」小腳印

「只有不到3分鐘！」 通霄落日入海美景逼近置中點

30多年前榮景重現！苗栗通霄沙雕藝術節湧上萬人潮 鎮民感動多年未見塞車

相關新聞

凱米颱過後 桃園清潔隊員、環保志工清出平時1.2倍垃圾

桃園市環保局表示，「凱米」暴風圈遠離，除了昨天調派2900多名清潔隊員和875輛各式環境清潔機具車，清理出約1500噸的...

通霄「日落大道休憩站」啟用 未來要爭取擴充休憩園區

苗栗縣政府在台61線西濱快速公路通霄新埔交流道旁籌設的「日落大道休憩站」，下午辦啟用典禮，區內設有咖啡飲品和在地小吃店家...

桃園30年未出巡義民爺金身將繞境 高達30萬獎金快爭取

至今有233年歷史的桃園市平鎮區褒忠祠義民廟，將於8月3日起舉行2024桃園客家義民祭系列活動，除了繞境踩街還有闊別30...

台72線通車造成公館台6線沒落 地方將團隊合作尋回榮景

台6線公路是貫穿苗栗公館鄉的主要幹道，串聯起鄉內的產業及旅遊景點，且是早年往大湖、泰安風景區的必經之路，途經遊客多，但隨...

竹縣第二運動場足球場老舊 斥資6300萬改善草皮及燈具

新竹縣第二運動場足球場曾多次舉辦全國性和國際比賽，也是 2025雙北世界壯年運動會的足球賽場地，因球場老舊存在安全隱憂，...

通霄大型沙雕挺過強颱但園區待整理 27日仍暫停開放

苗栗縣通霄沙雕藝術節因凱米颱風侵襲，從24日起停止開放3天，今天上午苗栗文化觀光局及鎮公所人員入場檢視並整理環境，15座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。