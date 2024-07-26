桃園30年未出巡義民爺金身將繞境 高達30萬獎金快爭取
至今有233年歷史的桃園市平鎮區褒忠祠義民廟，將於8月3日起舉行2024桃園客家義民祭系列活動，除了繞境踩街還有闊別30年未出巡繞境的義民爺神尊金身，將和民眾一起挑擔踩街、祈佑安康外，更有總獎金高達30萬元的說義民、畫義民比賽，報名至明天截止，歡迎大家踴躍報名。
褒忠祠所供奉主祀神為義民爺，廟內也供奉其他客庄常見神明，褒忠祠不但是地方重要信仰中心，更是紀念過去保衛家土的勇士們。而一年一度的桃園客家義民祭，將於 8月3日起正式展開，今年由平鎮區公所和平鎮褒忠祠義民廟共同舉辦，以做自己的英雄為主題舉行系列慶祝活動。
8月3至4日有總獎金高達30萬元的「說義民 畫義民 」的比賽，平鎮褒忠祠義民廟表示，報名相當踴躍，為了讓更多優秀的同學能夠參與，特別將報名截止日延長至明日，讓想要奪得高額獎金的大家把握時間報名參加。
8月17日則有30年未出巡繞境的義民爺神尊金身出巡繞境、挑擔踩街為大家祈福，當天也舉辦犒軍奉飯祭祀大典與踩街隊伍表演競賽，8月21日共下來看，客家最強「景勝戲劇團」演出精緻傳統客家大戲，8月22 日有褒忠祠主辦的輪值里中元放水燈、市集和綜藝歌舞表演，8月23日中元節當日輪值里交接晚會，8月24日親子共同體驗義民精神，還有後生阿哥、靚細妹仔，狂熱唱跳的藝文表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言