漏接跨轄兒虐案遭監院糾正 竹縣府：將加強檢討

彰化縣2年前發生兒虐案，監委調查發現男童住在竹縣時就長期遭家暴，竹縣府雖有通報但處置消極，且與彰縣跨轄合作發生漏接，遭監院糾正。竹縣府表示，將召開跨網絡會議加強檢討。

監委葉大華今天透過新聞稿表示，2022年11月27日彰化縣驚傳兒虐案，1名3歲男童因重傷被送往醫急救，腦出血昏迷指數3，且全身布滿瘀青、瘀血狀傷口，經醫院緊急進行開顱手術並持續給予醫療照護，此案引發社會關注。

葉大華指出，經調查，男童原與父母居住在新竹縣，均是竹縣府開案服務的保護個案，案發男童住在竹縣時就長期遭家暴，後來竹縣府雖依法通報，但後續處置消極，且與彰縣府跨轄合作發生漏接，因此糾正新竹縣府違失。

對此，新竹縣政府社會處發布新聞稿表示，這起案件於2022年12月就邀集教育、衛生、警政等網絡單位及彰化縣府代表召開重大兒童及少年虐待事件檢討會議，去年也多次檢討並配合監委約談與調查。

社會處指出，後續會針對監院調查報告召開跨網絡會議加強相關檢討，並提升社工專業知能、工作技巧及敏感度訓練等，落實保護服務工作。