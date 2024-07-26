凱米颱過後 桃園清潔隊員、環保志工清出平時1.2倍垃圾
桃園市環保局表示，「凱米」暴風圈遠離，除了昨天調派2900多名清潔隊員和875輛各式環境清潔機具車，清理出約1500噸的垃圾，昨天、今天各區另動員387隊環保志工隊、1萬6800多名志工攜手恢復市容。
環保局商請各地里長動員環保志工協助整頓家園，以最快速度回復市容，兩天總計動員387隊環保志工隊，初步統計連同清潔隊員的投入，總計清出約1500噸的垃圾及約170噸資源回收物，約平常日的1.2倍。
環保局長陳世偉肯定及感謝清潔隊員和環保志工協助恢復家園環境，強調目前正值登革熱好發季節，特別是大雨過後，民眾要更加注意居家周圍有無廢棄容器或輪胎等易積水物品，應落實「巡、倒、清、刷」四步驟，將積水容器清除避免蚊蠅孳生、產生登革熱疫情。
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