凱米颱過後 桃園清潔隊員、環保志工清出平時1.2倍垃圾

桃園市環保局表示，「凱米」暴風圈遠離，除了昨天調派2900多名清潔隊員和875輛各式環境清潔機具車，清理出約1500噸的垃圾，昨天、今天各區另動員387隊環保志工隊、1萬6800多名志工攜手恢復市容。

環保局商請各地里長動員環保志工協助整頓家園，以最快速度回復市容，兩天總計動員387隊環保志工隊，初步統計連同清潔隊員的投入，總計清出約1500噸的垃圾及約170噸資源回收物，約平常日的1.2倍。