新竹縣漏接兒虐案 監委糾正縣府

彰化縣於2022年傳出兒虐案件引發關注，監委今天指出，案發兒童住在新竹縣時就長期遭家暴，後來新竹縣府雖依法通報，但後續處置消極，且與彰縣府跨轄合作發生漏接，因此糾正新竹縣府漏接違失。

監委葉大華今天透過新聞稿表示，2022年11月27日彰化縣驚傳兒虐案，1名3歲男童因重傷被送往彰化基督教醫院急救，腦出血昏迷指數3，且全身布滿許多瘀青瘀血狀傷口，經醫院緊急進行開顱手術並持續給予醫療照護，此案引發社會關注。

監委指出，經調查，男童原與父母居住在新竹縣，母子長期遭父親家暴，均是新竹縣政府開案服務的保護個案，後來母子二人於2021年10月遷至彰化縣與陳姓男子同住，男童自10月中旬起即遭受陳男虐待並致有外傷．

監委指出，男童母親一再逃避彰化縣府訪視，新竹縣府委外社工經努力聯繫後，終於透過視訊見到男童雙腿多處瘀傷，雖依法進行責任通報，卻未積極請求警察機關尋查或親訪，與彰縣府跨轄協調合作上也出現漏接，未能及時召開跨轄個案研討共謀解決對策，致錯失保護男童免於受虐重傷的契機。

監委指出，監察院衛環、司獄聯席會議於17日通過提案，糾正新竹縣政府，並促請新竹縣府、彰化縣府及衛生福利部確實檢討改進相關缺失。

監委指出，據歷年重大兒虐致死或重傷案件統計，超過5成施虐者為父母，「習於體罰或不當管教」、「缺乏親職教育」為施虐主因，法務部已於提出民法第1085條「父母懲戒權」修正草案 ，請行政院督促所屬盡速進行修法社會溝通。