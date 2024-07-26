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高虹安停職仍有政見未實現 邱臣遠：會完成承諾

中央社／ 新竹市26日電
新竹市副市長邱臣遠因市長高虹安遭停職，出任新竹市代理市長。圖／新竹市府提供
新竹市副市長邱臣遠因市長高虹安遭停職，出任新竹市代理市長。圖／新竹市府提供

有竹市議員表示，竹市長高虹安因涉貪案遭判有罪停職，但諸多選前政見未完成。代理市長邱臣遠表示，市政推動不會延宕或停擺，會完成高虹安對市民的承諾。

台北地方法院審理高虹安涉詐領助理費案，期間傳喚高虹安及其前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文等人，合議庭今天上午11時宣判高虹安7年4月徒刑，褫奪公權4年。

內政部今天透過新聞稿指出，依法停止高虹安的市長職務，並自今天起生效，職務由新竹市副市長邱臣遠代理。

民進黨新竹市議員楊玲宜表示，高虹安歷經1年半執政未能兌現政見，包括2025年關埔全區空橋完工、學區重新劃分與安心就學、0至6歲市府養（育兒津貼增加1000元）、重啟新竹棒球場等，諸多政策截至目前都未完成。

關於新竹市長職務將由副市長邱臣遠代理，楊玲宜指出，邱臣遠背景、經歷，與高虹安類似僅有不分區立委短暫資歷，對公務體系不了解，也非竹市在地人、對在地政治生態不熟悉，恐怕會是未來施政挑戰，仍盼他能不循高虹安歪風，應讓市政回歸正軌。

民進黨竹市議員劉崇顯說，未來的代理市長應放下對前朝市府的成見，推進因政治考量而惡意延宕的新竹棒球場與新竹市藝文高地等建設，並將過去累積下來的市政基礎持續推動，才有機會挽回市民對於現任市府的信心。

國民黨新竹市議員吳旭豐指出，新竹市府的許多建設與政策礙於前朝留下的「爛攤子」無法順利推動，例如新竹棒球場的改善工程。當初新竹市民會投票給高虹安，就是認同她的政見，希望市府團隊勿因市長停職而有所改變，要持續穩健推動市政，回應市民期待。

邱臣遠下午透過文字表示，市政推動不會延宕或停擺，高虹安選前所提政見及市長任內推動的各項政策，他與市府團隊都會持續落實、全力以赴完成高虹安對於市民的承諾。

邱臣遠 高虹安

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