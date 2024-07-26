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台72線通車造成公館台6線沒落 地方將團隊合作尋回榮景

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，宣示要以團隊合作取代單打獨鬥，凝聚地方共識等策略重現台6線榮景。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，宣示要以團隊合作取代單打獨鬥，凝聚地方共識等策略重現台6線榮景。記者胡蓬生／攝影

台6線公路是貫穿苗栗公館鄉的主要幹道，串聯起鄉內的產業及旅遊景點，且是早年往大湖、泰安風景區的必經之路，途經遊客多，但隨台72線東西向快速公路通車後，車潮開始大量消失，台6線沿線及周邊一些店家榮景不再；公館鄉公所爭取「悠遊台6黃金線計畫」當領頭羊，要以團隊合作取代單打獨鬥，並透過公私協力再造昔日榮景。

這項計畫上午在縣府大廳宣示啟動，並請來藝人林芷芸擔任形象影片女主角，盼運用清新、活潑的名人帶路，分享好吃、好玩、好拍的旅遊攻略，強力推動公館休閒、觀光產業發展。

台6線在台72線公路未開通前，每逢假日車潮湧現，塞車成了常態，許多遊客也會停駐腳步在公館遊憩，打造出「黃金小鎮」美名，前總統陳水扁曾專程造訪當地店家，感受悠閒時光。台72線20多前開通後，行車時間大幅縮短，台6線榮景逐漸消失，甚至有業者感嘆生意「一落千丈」。

公館鄉長何在鑫表示，公館是人文薈萃的鄉鎮，擁有深厚文化底蘊及豐富的百工百業，這次推動黃金線計畫，將以多方資源做為發展基底，搭配在地獨特的文史故事、百工百業，打造點線面的全方位藝術季，邀遊客來公館「行尞」，共同導讀豐富多元的土地風情。

他指出，鄉公所將進行縱向、橫向整合，著重地方意識的凝聚，傳遞以團隊合作取代單打獨鬥的精神，將建立整合平台辦理共識會議、研發好食陶容器、異業結盟、旅行社踩線團、陶農市集、農村特色技藝競賽，還有形象影片拍攝等連串策略 ，公私協力共推文化、景觀、產業，再次提升公館的能見度。

何在鑫說，公館鄉農村特色技藝競賽7月12日已開放報名到8月30日止，鼓勵鄉內的社區或社團以6到20人的團體方式組隊參賽，限額20隊，將天馬行空的創意融入公館當地的特色為發想，無論歌唱、舞蹈、戲劇、演奏等形式均可，歡迎大家拚獎金、拿獎盃。

「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，宣示要以團隊合作取代單打獨鬥，凝聚地方共識等策略重現台6線榮景。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，宣示要以團隊合作取代單打獨鬥，凝聚地方共識等策略重現台6線榮景。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影
「悠遊台6黃金線計畫」上午在縣府啟動，農會及特色店家展出各式商品。記者胡蓬生／攝影

團隊 影片 黃金

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