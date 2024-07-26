竹縣第二運動場足球場老舊 斥資6300萬改善草皮及燈具

新竹縣第二運動場足球場曾多次舉辦全國性和國際比賽，也是 2025雙北世界壯年運動會的足球賽場地，因球場老舊存在安全隱憂，縣府向中央爭取改善，獲教育部體育署核定6千300多萬元，將整修人工草皮並改善燈具，目前正辦理發包作業，預計9月開工、明(114)年3月底完工驗收。

縣府指出，第二運動場原本規畫為竹縣體育場田徑場賽事的副場地，在2017台北世界大學運動會被指定為足球比賽場地，將400公尺田徑場中央的天然草皮更換為人工草皮足球場，並設置320顆複金屬燈，專管專用。

世大運結束後，亞足聯U19錦標賽外圍賽、台灣企業甲級足球聯賽、台灣木蘭足球聯賽、中等學校足球聯賽、全國少年盃足球錦標賽等大型賽事，以及多項國家級計畫訓練，都在竹縣第二運動場足球場舉辦；另外，新竹縣學校足球社團及民間的足球俱樂部近年來也蓬勃發展，足球場租借使用頻繁。

但足球場經過多年風吹日曬雨淋，草皮出現斷裂破損、顆粒不均的情況，跑道邊緣也有高低差，而原本裝設的金屬燈只剩少數可正常開啟，大部分已損壞或零件故障，照明度不足、有眩光問題，威脅足球訓練的選手及跑步運動民眾的安全，加上配合2025世壯運，足球場改善刻不容緩。

教育局表示，該足球場今年6月獲教育部體育署核定6千333萬3334元改善，其中教育部補助3千800萬元、縣府自籌2千500餘萬元，施工內容包括鋪設排水減震層、鋪設FIFA（國際足球總會）認證人工草皮、新設LED多模組照明燈具組及智慧型調光控制系統等等，改善完成後可提供更安全、舒適的運動場所，培養更多足球運動人才。