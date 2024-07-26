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通霄大型沙雕挺過強颱但園區待整理 27日仍暫停開放
苗栗縣通霄沙雕藝術節因凱米颱風侵襲，從24日起停止開放3天，今天上午苗栗文化觀光局及鎮公所人員入場檢視並整理環境，15座大型沙雕創作未因風雨受損，但木麻黃林帶區有些樹木被強風吹倒，園區還有不少枯枝殘葉待清除，為維護遊客安全，縣府和策展單位決定放棄明天27日的周末「黃金時段」，仍暫停開放。
凱米颱風侵台，通霄沙雕節的大型創作能否通過考驗，成為矚目焦點；目前暴風圈離台，縣府和策展單位原本估計27日周末可望重新開放，但今天檢視海水浴場園區環境狀況，決定再停一天。
苗栗縣政府今年首度辦理沙雕節，7月6日開幕以來，周休假日都湧現上萬人潮，讓許多鎮民感覺有如回到30多年前的榮景。
文觀局表示，明天7月27日繼續暫停對外開放，等園區檢整完畢再開放。開園時間可上「2024通霄沙雕藝術節粉絲專頁查詢。
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