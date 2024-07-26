老夫婦騎機車被撞雙亡 議員感嘆爭設號誌失敗

桃園市觀音區大功路、學文路口日前發生老夫婦騎車遭撞2死悲劇，市議員吳進昌感嘆，該路口車禍多，先前就已要求市府裝紅綠燈號誌，卻被以未達設置標準而回絕，「鶼鰈情深的老夫妻就這樣走了」，之後將提案要求市府通盤檢討。交通局回應，設號誌有車流量標準，將邀專家辦會勘。

事故地點在觀音草漯重劃區的大功路、學文路口，兩條路都不到10公尺寬，路口並無紅綠燈號誌。吳進昌說，80歲老翁和妻子感情深厚，沒想到騎車行經該路口遭貨車撞上身亡，他得知車禍消息後到老夫妻靈堂拈香，並在臉書發文悼念，提到先前爭取在路口設號誌失敗，將邀相關單位再會勘。

吳進昌說，各路口交通現況及肇事原因會因車流、地理位置、環境有不同差異，已將具體建議提供交通局參考。並強調人命關天，將在議會大會時提案，要求市府檢討。

交通局說明，路口車流量若未達設置號誌標準，確實不會裝設，但該路口發生2死重大車禍，將邀專家再辦會勘並研議是否有其他路口減速的方案。