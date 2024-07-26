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颱風天偷排廚餘廢水 桃園團膳業者被活逮

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
颱風侵襲期間，桃園市有團膳業者趁機偷排廚餘廢水，議員黃婉如在臉書披露消息，環保局也相當重視，派員到場稽查，果真發現不法。圖／桃園市環保局提供
颱風侵襲期間，桃園市有團膳業者趁機偷排廚餘廢水，議員黃婉如在臉書披露消息，環保局也相當重視，派員到場稽查，果真發現不法。圖／桃園市環保局提供

颱風凱米在全台多處造成災情，桃園市一家團膳業者前天上午竟趁颱風天偷排廚餘廢水，奶茶色液體沿雨水溝流進南崁溪，環保局稽查人員蹲點一整天抓現行犯，冒雨蒐證完畢開罰3萬元。環保局也發現，該廠商為累犯，上個月也曾偷排廢水，若一年內再偷排廢水，最重處分可勒令停工。

桃園市議員黃婉如前天在臉書發布一則影片，指南崁溪靠近桃園區南平路流域有人偷排廢水，質疑「如果這樣的偷排廢水是正常的行為…我願意跳下去」等語；網友見狀也感氣憤，留言稱「只要下雨或假日，就是黑水溝」，也有人嘆說「颱風天又偷排」。

環保局獲報後派員稽查，業者也疑似接到風聲停止排放。環保局指出，偷排廢水開罰得抓現行犯，稽查員前天上午到場後研判業者可能再犯，決定在現場蹲點守候，果真在下午2時發現業者又偷排，隨即冒雨蒐證，從南崁溪、雨水側溝一路溯源至團膳業者門口，立刻登門告發。

環保局表示，該業者因廠內油水分離槽處理效果不佳，導致還有菜渣、米粒和油脂的奶茶色廢水流進南崁溪，違反水汙染防治法第30條規定，裁罰3萬元。

由於該團膳業者6月也曾偷排廢水被開罰3萬元，已是累犯，環保局強調，如果一年內違反相同法條3次，最嚴重勒令業者停工1年。

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