桃園老夫妻遇車禍雙亡 議員：爭取設號誌遭拒還被出征

桃園市觀音區日前發生80歲長者騎摩托車載太太，行經路口與貨車碰撞重傷兩人送醫不治。市議員吳進昌指出，事故地點在草漯重劃區，之前就因為里長和民眾反映車禍多，要求市府裝設紅綠燈號誌，結果交通局以未達設置標準為由不肯裝紅綠燈，鶼鰈情深的老夫妻就這樣走了，讓他不捨和愧疚。

吳進昌到老夫妻靈堂拈香並在臉書悼念，提到先前爭取設號誌失敗，他原訂邀集相關單位再會勘，但遇上颱風假只能延後。臉書說明此事時，吳進昌還被網友「出征」，有的人留言認為事故地點車輛少，不能因為有常發生車禍就要用號誌管制，讓開車、騎車的人在沒什麼車的情況下等幾十秒；甚至有網友要吳不要用什麼「不是住在這裡」、「沒走過...」就不要高談闊論當理由，反駁議員設號誌可以解決問題的看法。

事故地點在草漯重劃區大功路、學文路口，兩條路都不到10公尺寬。不過也有民眾表示帶孩子上學、放學時好幾次看見大小車輛常不減速，確實需要用號誌或其他方法改善；也有人留言支持爭取裝設號誌，原因是草漯重劃區新的建案多，遷入人口有增無減車輛也變多，許多路口至少在上學、放學和上下班時段有必要用號誌管制。

另外有關心交通問題的團體認為不需要增設紅綠燈號誌，因為號誌的電費不便宜，可以透過交通工程規畫方法，不會耗電並且比號誌更安全更有效率，包括不會在毫無人車的時候，車輛被號誌管制無法通過，方法包括明確劃分出支幹道，並利用減速波或其他減速設施，使支道車輛通過路口時減速。

吳進昌表示，感謝大家對交通安全的重視，大家各自有不同的看法都尊重，這個路口確實車禍頻傳，加上19日發生重大A1車禍老夫妻寃死是事實，每個城市道路規畫設計不盡相同，各路口交通現況及肇事原因也因車流、地理位置、環境有不同的差異，他覺得有些網友的建議很具體可行，已經提供交通局參考。

吳進昌強調，人命關天，民代接受市民陳情、為民發聲，他依據地方反映這路口目前最需要的就是設置紅綠燈，請別將所有民代申請裝設紅綠燈汙名化，他也會在議會9月大會交通局專案報告時，要求針對這樣的路口提出通盤檢討內容。

交通局表示，路口如因為車流量等因素未達設置號的標準，確實不會裝設，但是這條路發生2人死亡的重大事故，會邀專家再辦會勘。另外，過去也依各路口狀況，提出減速平台、減速丘和減速波等不同對策，會再與議員會勘協調。