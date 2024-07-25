接機盧秀燕群龍無首？ 「王義川說法」遭中市府列謠言、祭災害防救法

颱風帶來雨量，也為政壇掀起論戰。台中市長盧秀燕快閃美西返台坐鎮防災，民進黨政策會執行長王義川卻質疑，防災指揮官副市長鄭照新、消防局長孫福佑前往接機，等於讓災害應變中心「群龍無首」，並質疑市府官員帶防災時穿著的紅背心出國是作秀。不過，市府將他的「群龍無首」說法列進市府「闢謠專區」還祭出「災害防救法」，表示散布災害不實訊息最高可罰1百萬元罰金。

綠營市議員陳淑華、陳俞融也批評，盧秀燕抵台就要趕回台中，為何主管警消的副市長、消防局長要離開台中？並批評，這不是應變中心輪班進駐的問題，而是根本不需要在來襲颱風時，把責任放一邊不管，跑去機場接機。

民眾黨台中市黨部主委江和樹說，他認為鄭照新和孫福佑實在也不必去接機，因為現在通訊很發達，電話也可以報告，而且台中市至桃園僅1個半小時車程，何必再去接機？

但是，他也認為，民進黨也不必拿這件事做文章，因為盧市長畢竟為了颱風回來了，和市民一起守護家園。民進黨不必去也罵、回來也罵，市民很清楚，民進黨會這樣子，是因為盧秀燕要選下屆總統，才會加大力度打她。

台中市府今天將「防災群龍無首」的訊息，列為不實訊息，刊登在市府「闢謠專區」，還祭出「災害防救法」，表示散布災害不實訊息，足以損害他人或公眾者，將被處三年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

闢謠專區並列舉３條查核事項說，一、災害應變中心一級開設時，由副市長、秘書長、副秘書長分別以8小時輪值進駐方式擔任指揮官。二、7月24日0時至8時輪值進駐應變中心指揮官為台中市政府副秘書長張大春。三、副市長鄭照新在該時段並非輪值指揮官。

盧秀燕今受訪表示，他聽不懂王義川質疑，但紅背心是防災會議的正式服裝，她自己出國也有帶。