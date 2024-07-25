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過關了？通霄沙雕創作未因強颱受損 現場卻見「2孩童」小腳印

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄沙雕藝術節這兩天面臨凱米颱風的風雨挑戰，場內15座大型沙雕創作幾乎都「完好無損」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄沙雕藝術節這兩天面臨凱米颱風的風雨挑戰，場內15座大型沙雕創作幾乎都「完好無損」。圖／苗栗縣政府提供

過關了？苗栗縣首度舉辦的通霄沙雕藝術節這兩天面臨凱米颱風的風雨挑戰，策展單位上午到場勘察，15座大型沙雕創作幾乎都「完好無損」，倒是留下小朋友2個清晰的「小腳印」；策展人陳坤田表示，沙雕節可望在27日周六重新開放，但風雨的變化多，目前不敢說「過關」，但會密切注意。

苗栗縣政府今年首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，展期長達65天 ，假日都湧入上萬人潮，這次颱風來襲，縣府宣布從24日至26日3天暫停開放。

陳坤田表示，上午查看的結果，展區內的15件大型創作都完好，通霄海水浴場的細沙含泥量少，有許多空隙可吸膠，讓結構強化，保護層更厚，如果出現持續性大雨，應該可撐上3、4天。

他說，以往在其他縣市海灘辦過的沙雕節，曾出現過浪濤將創作「一夕夷平」 的狀況，通霄沙雕節展區位置高，浪濤打不大到，且沙質適合吸膠，因此耐風雨的強度也較高，如果在其他海灘，可能受損嚴重。

創作沙雕使用的環保膠約半年時間就會化解於無形，展期後現場的創作將全數推平，回復海灘原貌，部分因膠留存的沙塊，將挖坑泡水，加速膠劑的分解。

他說，展出的大型沙雕都有封鎖線及告示牌，目前沙雕作品幾乎未受風雨影響，倒是在國際慢城的創作底座下出現孩童的2個小腳印，目前封鎖線的位置拉得較低，避免影響拍照的美感，可能是小朋友被創作上的石虎沙雕吸引，無意間進入而踩出，這種情況難免。

苗栗縣通霄沙雕藝術節這兩天面臨凱米颱風的風雨挑戰，場內15座大型沙雕創作幾乎都「完好無損」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄沙雕藝術節這兩天面臨凱米颱風的風雨挑戰，場內15座大型沙雕創作幾乎都「完好無損」。圖／苗栗縣政府提供

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