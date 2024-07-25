張善政說該放就放…桃園連2天颱風假 台茂美食街、影城人潮不絕
凱米颱風讓桃園連續放兩天颱風假，百貨商場是否營業引發熱議。在其他店家都選擇延後開門時間的情況下，桃園大江與台茂仍正常開門營業，其中，台茂購物中心的美麗新影城中午12點開始營業，短短幾分鐘購票處就瞬間湧入人潮，比平日人潮多了將近1倍。
因應凱米颱風，台茂購物中心昨日營業時間調整至上午11點至下午5點，美麗新影城全日暫停營業，來館以親子家庭客為主，人潮、車潮較平日多1倍。
第2天的颱風假，台茂購物中心今天則正常營業，上午11點開館，美麗新影城中午12點也開始營業，排隊買票人潮絡繹不絕。
對於有網友質疑，颱風天為何仍正常營業？台茂表示，今天桃園僅飄毛毛雨，是評估氣候狀況後才決定正常營業；百貨商場是服務業，開門就要迎接各種需求的客人，也需要解決附近居民民生需求，面對網友批評，虛心接受。
桃園該不該放颱風假也引發網路議論，對此，市長張善政今主持災害應變中心時則說，只要預報達到停班停課標準「該放就放」，市民外出有風險就會放假，去年沒有颱風假是因為沒有達標，前提是非常直接的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言