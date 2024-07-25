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張善政說該放就放…桃園連2天颱風假 台茂美食街、影城人潮不絕

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台茂購物中心今天正常營業，美食街人潮眾多。圖／台茂提供
台茂購物中心今天正常營業，美食街人潮眾多。圖／台茂提供

凱米颱風讓桃園連續放兩天颱風假，百貨商場是否營業引發熱議。在其他店家都選擇延後開門時間的情況下，桃園大江與台茂仍正常開門營業，其中，台茂購物中心的美麗新影城中午12點開始營業，短短幾分鐘購票處就瞬間湧入人潮，比平日人潮多了將近1倍。

因應凱米颱風，台茂購物中心昨日營業時間調整至上午11點至下午5點，美麗新影城全日暫停營業，來館以親子家庭客為主，人潮、車潮較平日多1倍。

第2天的颱風假，台茂購物中心今天則正常營業，上午11點開館，美麗新影城中午12點也開始營業，排隊買票人潮絡繹不絕。

對於有網友質疑，颱風天為何仍正常營業？台茂表示，今天桃園僅飄毛毛雨，是評估氣候狀況後才決定正常營業；百貨商場是服務業，開門就要迎接各種需求的客人，也需要解決附近居民民生需求，面對網友批評，虛心接受。

桃園該不該放颱風假也引發網路議論，對此，市長張善政今主持災害應變中心時則說，只要預報達到停班停課標準「該放就放」，市民外出有風險就會放假，去年沒有颱風假是因為沒有達標，前提是非常直接的。

台茂購物中心今天正常營業，影城營業後馬上吸引許多觀影人潮。圖／台茂提供
台茂購物中心今天正常營業，影城營業後馬上吸引許多觀影人潮。圖／台茂提供

桃園 颱風假

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