颱風假竹南市區赫見垃圾堆 今晚順從民意收垃圾

凱米颱風過境，苗栗縣昨天、今天連兩天颱風假，垃圾處理成問題，竹南鎮今天一早赫見垃圾包堆頭，公所趕緊清除，宣布今天晚上夜間沿街收集垃照常，頭份市、苗栗市也「順從民意」今天照常收垃圾。

凱米颱風並沒有帶來苗栗縣平地明顯風雨，昨天、今天都放颱風假，苗栗市、頭份市、竹南鎮昨天都暫停收集垃圾，今天第二天颱風假，臉書「竹南大小事」就PO出立達紙廠舊址的街頭垃圾堆，有如一座小山丘。

竹南鎮公所指出，今天停止上班、上課，竹南清潔隊上午定點收集垃圾暫停一天，未料還是有民眾丟垃圾，鎮公所也接獲反應，派員清理乾淨，今天夜間沿街收集垃圾正常運作。

苗栗市長余文忠、頭份市長羅雪珠指出，連兩天颱風假，造成鄉親處理垃困擾，因此今天收集垃圾照常，但特別請清潔隊員注意安全，此外，極端氣候影響，沒有預告性的連續颱風假可能越來越多，公所會研議標準流程，公所及市民都有所遵循。