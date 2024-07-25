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抓到了！團膳業者颱風天偷排廢水 稽查員冒雨蹲點蒐證

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
颱風侵襲期間，桃園市有團膳業者趁機偷排廚餘廢水，議員黃婉如在臉書披露消息，環保局也相當重視，派員到場稽查，果真發現不法。圖／桃園市環保局提供
颱風侵襲期間，桃園市有團膳業者趁機偷排廚餘廢水，議員黃婉如在臉書披露消息，環保局也相當重視，派員到場稽查，果真發現不法。圖／桃園市環保局提供

颱風凱米在全台多處造成災情，期間也傳「人禍」。桃園一家團膳業者昨天上午趁颱風天偷排廚餘廢水，奶茶色液體隨雨水溝流進南崁溪，環保局稽查人員冒雨蹲點一整天抓現行犯，終於在下午5時蒐證完畢開罰；環保局表示，該廠商上個月也曾偷排廢水，已是累犯，如果一年內再有同樣情事，最重處分可勒令停工。

桃園市議員黃婉如昨天上午在臉書發布一則影片，指南崁溪靠近桃園區南平路流域有人偷拍廢水，質疑說道「如果這樣的偷排廢水是正常的行為…我願意跳下去」等語；網友見狀也感氣憤，留言稱「只要下雨或假日，就是黑水溝」，也有人嘆說「颱風天又偷排」。

環保局指出，接獲消息有派員前往現場稽查，但業者疑似也收到消息停止排放。由於開罰偷排廢水得抓現行犯，稽查員研判業者可能再犯，決定在現場蹲點守候，果真在下午2時抓到業者又偷排。

稽查員雖然是在車內蹲點守候，但發現業者偷排情事後，仍要冒雨蒐證，從南崁溪、雨水側溝一路溯源至團膳業者門口，才算人贓俱獲，工作並不輕鬆。

環保局表示，稽查員是上午10時抵達南崁溪廢水汙染現場，下午2時發現團膳業者偷排廢水情事，傍晚5時蒐證完畢才登門告發。該業者因廠內油水分離槽處理效果不佳，導致還有菜渣、米粒和油脂的奶茶色廢水流進南崁溪，造成南崁溪水明顯色差，違反水汙染防治法第30條規定，最終裁罰3萬元。

環保局補充，該業者6月也曾偷排廢水被開罰3萬元，此次已構成累犯，如果一年內違反相同法條3次，最嚴重可勒令業者停工一年。

颱風侵襲期間，桃園市有團膳業者趁機偷排廚餘廢水，議員黃婉如在臉書披露消息，環保局也相當重視，派員到場稽查，果真發現不法。圖／翻攝自桃園市議員黃婉如臉書
颱風侵襲期間，桃園市有團膳業者趁機偷排廚餘廢水，議員黃婉如在臉書披露消息，環保局也相當重視，派員到場稽查，果真發現不法。圖／翻攝自桃園市議員黃婉如臉書

南崁 環保局 颱風

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