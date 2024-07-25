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颱風夜 新竹台派照常大辦桌

聯合報／ 記者黃羿馨林銘翰／連線報導
台派大辦桌活動昨天照常舉辦，主辦人林士凱表示，會場超過200人共同參與。記者黃羿馨／攝影
台派大辦桌活動昨天照常舉辦，主辦人林士凱表示，會場超過200人共同參與。記者黃羿馨／攝影

強颱凱米來襲，台北市昨晚再度宣布今天停班停課，台北地方法院審理的新竹市長高虹安助理費官司一審結果，確定順延至下一個上班日宣判。「反高」的新竹台派大辦桌，昨晚不受颱風假影響照常舉辦，現場逾200人參與，還有罷免高虹安志工現身，強調已收到破千分連署書，將持續推動。

新竹市政府回應，尊重劉康彥議員助理所號召的政治活動，現階段市府仍以防災為重。高虹安昨天則沒有公開行程，下午3點坐鎮新竹市防災應變中心，相關會議並未開放媒體採訪。

高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，遭依貪汙、偽造文書等罪起訴，原訂昨天上午宣判，因颱風來襲順延。民眾黨「廉政準則」原規定，涉犯貪汙治罪條例或刑法詐欺等罪，「經法院一審判決有罪者，應予開除黨籍；但去年已將「廉政準則」與「紀律評議裁決準則」合而為一，條文改為「視情節輕重，應予以除名或停權之處分」，高若被判有罪，未必會被開除黨籍。

新竹台派大辦桌活動由新竹青鳥發起人林士凱主辦，他說，新竹台派大辦桌源於新竹青鳥行動，他透過網路社群串連台派民眾，並以定期聚會、舉辦講座等方式，分享彼此對時局的看法也凝聚情感，本月初的講座就邀請到立委吳沛憶，接著就是台派大辦桌活動登場。

昨晚活動現場吸引200多人參與，林士凱說，可見民眾對高虹安不滿的情緒相當高昂。辦桌原計15桌，最後爆到20桌，也顯見大家不僅在意高虹安最後是否有罪，更在意新竹被浪費的一年半，即使在颱風天也要一起站出來，但他也呼籲參與民眾回家務必注意安全。

曾參選竹市立委失利的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也到場支持。現場也有罷免高虹安與國民黨立委鄭正鈐的志工到場連署收件，罷免高的志工表示，已收到破千分連署書，其中有一半來自東區。

高虹安涉貪案因颱風緣故，一審結果最快26日宣判。高虹安日前受訪被問到官司一事，強調市政都是如常照舊的，她唯一現在最大的「頭家」、最大的老闆就是新竹市民朋友，因為是他們投票支持選她出來擔任市長，自己一定會把市長職務做好，也是現在最重要的工作。

新竹市長高虹安昨天下午主持災害應變中心會議，未開放採訪。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安昨天下午主持災害應變中心會議，未開放採訪。圖／新竹市政府提供

辦桌 高虹安

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