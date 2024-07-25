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新聞眼／冒險博版面vs.關起門救災 罷高攻防 輕重不分

聯合報／ 記者黃羿馨
台派大辦桌活動昨天照常舉辦，主辦人林士凱表示，會場超過200人共同參與。 記者黃羿馨／攝影
台派大辦桌活動昨天照常舉辦，主辦人林士凱表示，會場超過200人共同參與。 記者黃羿馨／攝影

強颱凱米來襲，原定24日由台北地方法院宣判的新竹市長高虹安助理費涉貪案，因颱風假順延，結果猶未可知。但一場颱風卻吹起濃濃政治味，新竹青鳥發起人不畏颱風，如期辦「台派大辦桌」，還邀來罷免高虹安的志工收件，罷高的決心風雨無阻；高虹安身為首長公開坐鎮災害應變中心名正言順，卻疑似避免媒體追訪，選擇閉門主持會議，兩方都失了分。

高虹安連日來面對媒體堵訪，對官司案提問一概不回，據了解，高對個人官司有信心，如常處理市政、行程照跑，但弔詭的是，颱風應變、災情資訊是民眾關切的重中之重，各縣市災害應變會議也都開放媒體採訪，高卻保密到家，連幾點開會都對幕僚下封口令，作法反常。

對比一溪之隔的新竹縣，縣府一連發出多場縣長楊文科勘查防災整備的行程通知，盼安定民心，高虹安則疑似身陷官司成媒體焦點，不僅颱風天一整天沒公開行程，竹市府一大早發布的新聞稿也並非颱風應變資訊，而是澄清、抨擊民進黨市議員楊玲宜在政論節目的爆料，輕重不分令人意外。

至於昨晚反高虹安的台派大辦桌，主辦方雖不斷強調「請大家評估風雨大小，切莫勉強參加」，卻不斷高調宣傳爆桌和風雨無阻的心情，雖然博得媒體版面，但凱米已轉為強颱，主辦方依舊堅持活動如期進行，不顧民眾安危的作為，也難令人苟同。

新竹風城以風大聞名，颱風風雨變化瞬息萬變，任何活動帶來危害，誰都承擔不起。無論如何，政治利益若凌駕人民安全，都顯得草率又不負責。天災在前，市民安全、防颱資訊公開都應是最優先的考量，這次雙方顯然都不及格。

颱風假 高虹安

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