桃園陽光劇場表演 噪音惹鄰怨

桃園市大園區陽光劇場擁有露天表演場地，假日表演帶動人氣，但周邊居民埋怨擴音設備帶來噪音，曾自測背景值白天最高達80分貝，影響社區安寧，台中市假日戶外演出活動蓬勃，草悟道、大里康橋水岸等地也曾因街頭藝人演出音量引起紛爭，相關單位為此加強管制地點與音量減少民怨。

市議員游吾和說，陽光劇場周邊環境不錯，假日辦活動或安排有水準的表演也是好事，但有住戶測到環境背景值達80分貝超標，但環保局卻回應高分貝須持續2分鐘才構成噪音，讓住戶無法認同。他要求市府將心比心，應在假日時段進駐監測。

陽光劇場主管機關藝文設施管理中心指出，陽光劇場的設計和定位原本就以流行文化為主，已請演出團體和策畫單位注意背景值音量、表演時間不要逾時，後續也將加強與社區溝通。另，劇場旁的國際原住民族文化創意產業園區2、3期工程後，預計可成為住家和劇場間的屏障，阻絕表演音量。

台中市草悟道周圍環繞社區大樓，不時也有大型活動與演出，雖然觀眾開心，但卻也引來周邊居民抱怨。市府為此規畫分區包含靜態、低音量動態及動態展演區，演出時段為每天上午10點到晚上10點，不得逾時。

台中市環保局指出，根據噪音管制法公告管制區內，訂有禁止妨礙安寧的時間地區與場所，違法者最高可處3萬元以下罰鍰。