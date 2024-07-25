快訊

強颱凱米V折繞行登台 今凌晨0時宜蘭南澳登陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭份竹南房價高漲 鍾東錦推「三箭」移居三灣、南庄

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣頭份市、竹南鎮房價高漲，車程10多分鐘的三灣鄉、南庄鄉相對親民，縣長鍾東錦指示推出社會住宅包租代管加強媒合、推動南庄鄉南富農村社區土地重劃、研議補助空屋整修「三箭」吸引移居人口。有民代樂見其成，能減輕年輕人買房壓力，但同時也應創造更多工作機會才能永續。

三灣鄉、南庄鄉距離國道1號頭份交流道近，北橫公路、頭南公路等交通方便，加上環境優美，鍾東錦認為這2處是頭份、竹南，甚至新竹外溢的最好選擇。南庄鄉黃金傳說窯烤麵包負責人周廷倫、李路禕也分享移居經驗，第一眼就愛上南庄，從都會區陸續移居來此，住得很舒服。

鍾東錦說，三灣、南庄與竹南、頭份房價、房租相比親民，若同樣要到竹南或新竹學園區上班，車程只多花十多分鐘，「地盡其利」，縣府研議補助整修空屋並媒合租住，減輕年輕人負擔。

縣府社會住宅包租代管第四期計畫，協商業者針對南庄、三灣與頭份市興華、斗煥、流東、珊湖里等，加強推廣有空屋房東加入。同時也計畫推動南富農村社區土地重劃，提升農村生活環境、增加可建築用地，有助年輕人回流返鄉。

縣議員蕭詠萱樂觀其成，她說，現在年輕人買房、租屋背負沉重的經濟壓力，南庄、三灣一帶生活消費比較低，不過，多創造工作機會還是很重要，不僅能吸引青年返鄉，鄰近的頭份、竹南及新竹人也願意在南庄、三灣永久居住。

南庄 年輕人 頭份

延伸閱讀

房價租金差很大 鍾東錦「三箭」推移居南庄、三灣

苗栗跨2大平台放颱風假機會高 鍾東錦：明天可能還會放

台灣好行南庄線觀巴搭配吃喝玩樂 縣府推套票好康

北市幼兒園狼師父親曾在苗栗開業 鍾東錦證實

相關新聞

颱風夜 新竹台派照常大辦桌

強颱凱米來襲，台北市昨晚再度宣布今天停班停課，台北地方法院審理的新竹市長高虹安助理費官司一審結果，確定順延至下一個上班日...

新聞眼／冒險博版面vs.關起門救災 罷高攻防 輕重不分

強颱凱米來襲，原定24日由台北地方法院宣判的新竹市長高虹安助理費涉貪案，因颱風假順延，結果猶未可知。但一場颱風卻吹起濃濃...

頭份竹南房價高漲 鍾東錦推「三箭」移居三灣、南庄

苗栗縣頭份市、竹南鎮房價高漲，車程10多分鐘的三灣鄉、南庄鄉相對親民，縣長鍾東錦指示推出社會住宅包租代管加強媒合、推動南...

桃園陽光劇場表演 噪音惹鄰怨

桃園市大園區陽光劇場擁有露天表演場地，假日表演帶動人氣，但周邊居民埋怨擴音設備帶來噪音，曾自測背景值白天最高達80分貝，...

颱風天仍滿桌？逾200人參加「台派大辦桌」 罷免高虹安連署已破千

新竹市長高虹安助理費官司宣判因颱風延期，不過「反高」的台派大辦桌活動今晚照常舉辦，主辦人林士凱表示，今晚超過200人共同...

高虹安整修市長室遭疑找衛浴商 新竹市府：依法招標

民進黨竹市議員楊玲宜在電視節目指出，新竹市長高虹安辦公室整修花費新台幣148萬元，但廠商專做衛浴，質疑靠關係得標。市府表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。