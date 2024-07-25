頭份竹南房價高漲 鍾東錦推「三箭」移居三灣、南庄

苗栗縣頭份市、竹南鎮房價高漲，車程10多分鐘的三灣鄉、南庄鄉相對親民，縣長鍾東錦指示推出社會住宅包租代管加強媒合、推動南庄鄉南富農村社區土地重劃、研議補助空屋整修「三箭」吸引移居人口。有民代樂見其成，能減輕年輕人買房壓力，但同時也應創造更多工作機會才能永續。

三灣鄉、南庄鄉距離國道1號頭份交流道近，北橫公路、頭南公路等交通方便，加上環境優美，鍾東錦認為這2處是頭份、竹南，甚至新竹外溢的最好選擇。南庄鄉黃金傳說窯烤麵包負責人周廷倫、李路禕也分享移居經驗，第一眼就愛上南庄，從都會區陸續移居來此，住得很舒服。

鍾東錦說，三灣、南庄與竹南、頭份房價、房租相比親民，若同樣要到竹南或新竹學園區上班，車程只多花十多分鐘，「地盡其利」，縣府研議補助整修空屋並媒合租住，減輕年輕人負擔。

縣府社會住宅包租代管第四期計畫，協商業者針對南庄、三灣與頭份市興華、斗煥、流東、珊湖里等，加強推廣有空屋房東加入。同時也計畫推動南富農村社區土地重劃，提升農村生活環境、增加可建築用地，有助年輕人回流返鄉。

縣議員蕭詠萱樂觀其成，她說，現在年輕人買房、租屋背負沉重的經濟壓力，南庄、三灣一帶生活消費比較低，不過，多創造工作機會還是很重要，不僅能吸引青年返鄉，鄰近的頭份、竹南及新竹人也願意在南庄、三灣永久居住。