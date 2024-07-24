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颱風天仍滿桌？逾200人參加「台派大辦桌」 罷免高虹安連署已破千
新竹市長高虹安助理費官司宣判因颱風延期，不過「反高」的台派大辦桌活動今晚照常舉辦，主辦人林士凱表示，今晚超過200人共同參與，可見民眾對高虹安不滿的情緒相當高昂。罷免高虹安的志工也表示，目前已收到破千份連署書，其中有一半來自東區。
林士凱表示，新竹台派大辦桌源於新竹青鳥行動，他透過網路社群串連台派民眾，並以定期聚會、舉辦講座等方式，分享彼此對時局的看法也凝聚情感，本月初的講座就邀請到立法委員吳沛憶，接著就是今晚的台派大辦桌活動。
林士凱表示，雖然高虹安貪汙案因颱風延後宣判，但早一天、晚一天，高虹安還是得要面對結果；新竹市過去是一座光榮的城市，但現在大家對新竹的第一印象就是高虹安貪汙壓榨助理、新竹棒球場只會挖土，挖出來的7包土還不知道下落何處，不僅如此，市府內局處長首長異動頻頻、弊案接二連三，新竹市民早已對高虹安失去耐心。
林士凱指出，今辦桌原計15桌，今爆滿20桌，顯見大家不僅在意高虹安最後是否有罪，更在意新竹被浪費的一年半，即使在颱風天也要一起站出來，但他也強調，颱風天希望台灣一切平安，也呼籲參與民眾回家務必注意安全。
現場也有人模仿「豬哥亮」，現身表達高虹安不滿，陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔也到場支持，現場也有罷免高虹安與立法委員鄭正鈐的志工連署收件。
新竹市政府表示，尊重劉康彥議員助理所號召的政治活動，現階段市府仍以防災為重。
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