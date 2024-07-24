高虹安整修市長室遭疑找衛浴商 新竹市府：依法招標

民進黨竹市議員楊玲宜在電視節目指出，新竹市長高虹安辦公室整修花費新台幣148萬元，但廠商專做衛浴，質疑靠關係得標。市府表示，標案均依法進行，楊玲宜所說為不實指控。

楊玲宜在昨晚播出的電視節目中指出，新竹市政府市長室原本的家具及OA系統都是堪用的，但可能高虹安可能不想用前朝的東西，所以全部更換，據說沙發還是從國外訂製運回，不僅浪費錢，還讓市長廳舍呈現出「酒店風」的感覺。

楊玲宜指出，過去新竹市府整修廳舍時可能是稍微粉刷、整理一下，但高虹安上任後大刀闊斧，花了新台幣148萬元整修市長辦公室，且得標廠商主要是做衛浴、廚具的公司，公司負責人還是竹市選委會委員，質疑是靠關係得標。

對此，新竹市府今天發布新聞稿表示，楊玲宜在電視節目所說皆為不實指控，市府所有標案均依法進行，市長辦公室沙發、地毯均沿用前市府時期品項，楊玲宜所指新購沙發是放在公共空間供洽公會議使用，絕無浪費公帑。