房價租金差很大 鍾東錦「三箭」推移居南庄、三灣

苗栗縣頭份、竹南高房價租金，車程10多分鐘的三灣鄉、南庄鄉差很大，縣長鍾東錦指示社會住宅包租代管加強媒合，推動南庄鄉南富農村社區土地重劃，研議補助空屋整修，「三箭」吸引移居人口。

三灣鄉、南庄鄉距離國道1號頭份交流道近，北橫公路、頭南公路等交通方便，加上環境優美，鍾東錦認為頭份、竹南，甚至新竹外溢的最好選擇，南庄鄉黃金傳說窯烤麵包負責人周廷倫、李路禕也分享移居經驗。

「康濟吊橋好美！」李路禕第一眼就愛上南庄，她說，周廷倫原是通訊業，工作相當繁忙，住過桃園市及頭份市，8年前她先在康濟吊橋頭開店，後來周廷倫也跟著過來，南庄住得很舒服。

鍾東錦指出，竹南、頭份高房價，動輒1、2000萬元，房租跟三灣、南庄，一個月甚至相差1萬元，南庄市區還可以做生意，但到竹南或新竹學園區上班，車程多花十多分鐘，「地盡其利」，加上南庄、三灣有很多空房子，縣府研議補助整修，並媒合租住，讓年青人負擔不用這麼重。

此外，縣府社會住宅包租代管第四期計畫，協商業者針對空屋率較高，鄰近竹南、頭份市區的南庄鄉、三灣鄉，頭份市興華、斗煥、流東、珊湖里等，加強推廣開發有空屋之房東加入，增加有需求房客媒合率。

縣府並推動南富農村社區土地重劃，鍾東錦說，重劃可規畫改善道路、排水、汙水處理系統，並設置公園、廣場、停車場等公共設施，提升農村生活環境，並增加可建築用地，有助年輕人回流返鄉，另吸引移居人口。