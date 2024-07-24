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桃園陽光劇場辦活動音量困擾社區 議員促市府好好管

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
陽光劇場是桃園受歡迎的戶外表演活動場地，不過附近住戶表示假日辦活動的擴音設備音量太高，形同噪音。記者鄭國樑／攝影
陽光劇場是桃園受歡迎的戶外表演活動場地，不過附近住戶表示假日辦活動的擴音設備音量太高，形同噪音。記者鄭國樑／攝影

桃園市府所屬大園區陽光劇場有難得的露天表演場地，雖然假日演出和活動很熱鬧，但是擴音設備也衍生噪音問題，市議員游吾和指出，附近社區住戶自己測背景值，白天最高達80分貝，但是環保局說必須要持續2分鐘才構成噪音，引來住戶抱怨。游吾和要求市政府將心比心，感受住家與噪音為鄰的困擾，未來再安排活動除了要注意音量也要跟住戶多溝通。

游吾和表示，陽光劇場有不錯的戶外表演場地，假日也是辦活動的優質場地，旁邊還正在蓋原住民族語言傳播大樓，原民電視台以後也會在這裡落腳，加上大園國際高中也在這裡，民眾會在這裡買房子就是看中這裡是不錯的文教區。不過附近的住家反映，假日辦活動或安排有水準的表演是好事，但是也要注意音量是不是有必要那麼大聲，讓住戶感覺是噪音而不是好聲音。

游吾和說，日前和環保局開會協調，環保局表示這裡依照土地使用分區管制，白天環境背景音量可以到77分貝，晚上7點到9點61分貝，住戶雖然表示自己偵測有過白天80分貝的紀錄，不過偵測的標準必須持續兩分鐘，讓住戶不能認同。另外，這裡的土地使用分區被列為商業區，音量背景值的分貝容許度比較高，但是對於旁邊住宅區而言卻有困擾，他會要求市政府檢討，必要的時候假日進駐監測，達到噪音的標準開罰。

住戶 噪音 環保局

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