八德置地生活廣場也放颱風假 剩這4店可吃喝玩樂
凱米颱風來襲，各縣市政府自昨晚起陸續發布7月24日停班停課訊息，截至上午為止，全國22縣市除金門縣外，其餘皆宣布停止上班、上課放颱風假，位於桃園市八德區的唯一百貨公司「置地生活廣場八德」也宣布，今天暫停營業一天，只有家樂福、麥當勞、星巴克及迪卡儂等4店正常營業。
「置地生活廣場 八德Landmark Life Plaza」的小編昨晚11點23分在官網po出「颱風公告」，內文指出「因凱米颱風來襲，為顧及顧客及同仁安全，7月24日（周三）暫停營業一天，請民眾颱風天，請務必注意安全！答應小編通通在家追劇配泡麵～～」也註明地下樓的家樂福、麥當勞及一樓的星巴克正常營業，二樓的彭園婚宴會館休館一天；另國賓影城上午已確認暫停營業、一樓的迪卡儂則正常營業。
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