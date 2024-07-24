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桃園復興崩塌潛勢土石流區508人急撤 台7線往宜蘭禁止通行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
凱米颱風風雨來，復興區大規模崩塌潛勢區及土石流區508人中午前緊急撤離。圖／桃園市消防局提供
凱米颱風風雨來，復興區大規模崩塌潛勢區及土石流區508人中午前緊急撤離。圖／桃園市消防局提供

中颱凱米颱風暴風圈已經進入台灣陸地，桃園市復興區山區今天凌晨之後風雨增大，光華部落鄉道零星坍方搶修，因颱風雨量已達警戒標準，區公所今天上午發動里長、警方及警消前往包括華陵、高義、羅浮里大規模崩塌潛勢區及各里土石流區總共139戶508人，趕在中午前全數預防性緊急撤離。

凱米颱風來襲，復興區雨勢不斷，為確保北橫台7線用路人及後山居民安全，公路局復興工務段表示，今天中午12時起，台7線實施預警性封閉道路，復興區台7 線大曼段47.4K-60.8K（巴陵-西村）自12時起封閉，往返宜蘭禁止通行，台7線羅浮段22.8K-47.4K（羅浮-巴陵）自今天下午6時起封閉，羅浮至台7線出口道路，復興區公所開放居民、旅客只出不進。

復興區長蘇佐璽表示，凱米颱風雨勢增大，後山地區大規模崩塌潛勢區的華陵、高義、羅浮3里，今天凌晨雨量到達警戒標準，接著復興各里土石流區，雨量也超過警戒值，區公所一早緊急應變開會，決定針對包括大規模崩塌潛勢區華陵、高義、羅浮里住戶及各里土石流區住戶，總共139戶508人，全數實施預防撤離，里長與警方、警消配合逐戶勸導趕在中午前緊急撤離，前往親友家或里活動中心、學校安置所，避免危險。

凱米颱風來襲，復興區大規模崩塌潛勢區及土石流區508人緊急撤離。圖／復興區公所提供
凱米颱風來襲，復興區大規模崩塌潛勢區及土石流區508人緊急撤離。圖／復興區公所提供
凱米颱風來襲，復興區長蘇佐璽緊急開會決定大規模崩塌潛勢區及土石流區508人緊急撤離。圖／復興區公所提供
凱米颱風來襲，復興區長蘇佐璽緊急開會決定大規模崩塌潛勢區及土石流區508人緊急撤離。圖／復興區公所提供

凱米颱風 崩塌 桃園

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