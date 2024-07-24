快訊

6縣市緊急宣布！中彰投雲嘉東 更改24日停班停課 全台22縣市詳細列表

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣未公安申報社區 明起稽查裝有充電樁高樓建物

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣竹北高樓林立，不少社區都在地下停車場裝有電動車充電設備。 聯合報資料照片 記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹北高樓林立，不少社區都在地下停車場裝有電動車充電設備。 聯合報資料照片 記者巫鴻瑋／攝影

新竹市晴空匯大樓火警後，引起各界對大樓消防安全關注，新竹縣政府工務處清查縣內100處16層樓以上大樓的住宅社區，53處逾半社區未公安申報，其中19處裝有電動車充電樁，有安全隱憂，縣府明起展開為期3個月勘查。竹市府近月已完成82棟大樓建物查核，缺失部分通知管委會改善。

新竹縣工務處表示，16層樓以上集合住宅公安申報，社區應每3年委外針對安全梯、避難層出入口、電梯等進行公共安全檢查及申報，若未申報可依建築法開罰6到30萬元罰鍰。

新竹縣府昨宣布，縣府與新竹縣建築師公會及中華民國電機技師公會組聯合稽查小組，從25日起對76處社區實地勘檢，預計2到3個月，優先針對未公安申報，及裝有充電樁的社區勘檢。

竹縣府工務處指出，16層以上大樓社區，稽查小組以全社區勘檢方式確認樓梯、安全梯、避難層出入口、防火區劃及防火填塞外，還要同步檢查昇降設備、避雷設備、緊急供電系統、用戶用電設備及電動車充電設備。

新竹市電動車籍登記達1788輛，針對公寓大樓增設電動車充電設備，竹市府都發處指出，已在去年公告相關指引，社區也應委託專業技師向台電公司申請設置許可，台電檢查後才可送電。

公安 新竹 電動

延伸閱讀

澎湖南寮電動小火車首航 響應在地低碳旅遊

竹縣府組聯合小組 稽查安裝充電樁高樓建物

竹縣萬安47號演習登場 全國第一大鎮竹東宛如空城

彰化、南投紛設寵物公園 地方盼妥善管理不造成社區緊張

相關新聞

竹縣未公安申報社區 明起稽查裝有充電樁高樓建物

新竹市晴空匯大樓火警後，引起各界對大樓消防安全關注，新竹縣政府工務處清查縣內100處16層樓以上大樓的住宅社區，53處逾...

台灣好行南庄線 3款優惠套票

苗栗縣政府結合「台灣好行南庄線」觀光巴士，規畫3款搭配美食、伴手禮的優惠套票，限時限量買一送一，姓名中有「南、庄、台、灣...

陳玲基金會、聯合報送愛 八德榮家爺奶歡樂唱

陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，今午至桃園八德榮譽國民之家，由金曲獎歌王、歌后殷正洋等人獻唱多首膾...

凱米颱風接近！桃園萬安演習 張善政：也彈性運用防颱

113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，並於防空警報解除後實施戰災搶救及戰時災民...

特殊寵物掀棄養潮 桃市動保處收容量暴增開放民眾認養

近年國人喜愛飼養特殊寵物，不過在飲食起居、環境布置跟醫療照護上，並不如貓狗容易，導致鸚鵡、烏龜、兔子等動物常被棄養，桃園...

竹縣萬安47號演習登場 全國第一大鎮竹東宛如空城

新竹縣軍民聯合防空(萬安47號)演習今天下午1點30分至2點30分，選在全國第一大鎮-竹東鎮實施，防空警報發放半小時期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。