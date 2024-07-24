竹縣未公安申報社區 明起稽查裝有充電樁高樓建物

新竹市晴空匯大樓火警後，引起各界對大樓消防安全關注，新竹縣政府工務處清查縣內100處16層樓以上大樓的住宅社區，53處逾半社區未公安申報，其中19處裝有電動車充電樁，有安全隱憂，縣府明起展開為期3個月勘查。竹市府近月已完成82棟大樓建物查核，缺失部分通知管委會改善。

新竹縣工務處表示，16層樓以上集合住宅公安申報，社區應每3年委外針對安全梯、避難層出入口、電梯等進行公共安全檢查及申報，若未申報可依建築法開罰6到30萬元罰鍰。

新竹縣府昨宣布，縣府與新竹縣建築師公會及中華民國電機技師公會組聯合稽查小組，從25日起對76處社區實地勘檢，預計2到3個月，優先針對未公安申報，及裝有充電樁的社區勘檢。

竹縣府工務處指出，16層以上大樓社區，稽查小組以全社區勘檢方式確認樓梯、安全梯、避難層出入口、防火區劃及防火填塞外，還要同步檢查昇降設備、避雷設備、緊急供電系統、用戶用電設備及電動車充電設備。

新竹市電動車籍登記達1788輛，針對公寓大樓增設電動車充電設備，竹市府都發處指出，已在去年公告相關指引，社區也應委託專業技師向台電公司申請設置許可，台電檢查後才可送電。