歌王歌后獻唱 榮家長輩樂

陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，昨至桃園八德榮譽國民之家，邀來金曲獎歌王殷正洋、歌后吳淑敏等人獻唱多首膾炙人口歌曲，百餘名榮家的爺爺、奶奶跟著歌曲打著節拍，甚至起身跟著唱跳，多名百歲人瑞也坐在第一排「搖滾區」聽得如癡如醉，氣氛歡樂。八德榮家主任酆世俊表示，感謝基金會與聯合報捐款、捐書、捐物資，以及對長輩的關懷。

「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動前，陳玲基金會董事長李棟樑將洋芋片等餅乾禮盒逐一分送至住民的手中。

歌手吳淑敏、王海玲及殷正洋接力獻唱，不少歌曲都讓長輩開心跟著高唱。「以前就好喜歡殷正洋喔！」住民李奶奶說，多年前就十分喜愛殷正洋的歌聲，能現場一睹殷正洋風采，真的很滿足。

曾奶奶表示，從以前台視的五燈獎歌唱比賽的節目起，就一直很喜歡金曲台語歌后吳淑敏，彷彿在電視機前陪著她一起成長；黃爺爺則喜愛民歌冠軍歌手王海玲的「忘了我是誰」，當年這條紅遍大街小巷的歌曲，迄今多年過去，每個人還是能跟著樂曲哼上一小段。

八德榮家主任酆世俊說，感謝基金會董事長李棟樑對勞軍、照顧榮民、照顧社會團體不遺餘力，這些年來李就出資至少十億元關懷弱勢團體，又長年攜手聯合報，帶著金曲歌王、歌后蒞臨各地榮家表演，陪伴住民爺爺奶奶同樂，榮家表達無限謝意。