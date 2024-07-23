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聯合報、陳玲基金會送愛 八德榮家爺奶歡樂唱

聯合報／ 記者陳恩惠程嘉文／桃園即時報導
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，今午帶著金曲歌王歌后殷正洋、王海玲及吳淑敏至桃園八德榮譽國民之家與百餘名爺爺奶奶一同歡唱。記者程嘉文／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，今午帶著金曲歌王歌后殷正洋、王海玲及吳淑敏至桃園八德榮譽國民之家與百餘名爺爺奶奶一同歡唱。記者程嘉文／攝影

陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，今午至桃園八德榮譽國民之家，由金曲獎歌王、歌后殷正洋等人獻唱多首膾炙人口歌曲，百餘名榮家的爺爺奶奶跟著歌曲打著節拍，多名百歲人瑞坐第一排搖滾區聽得如癡如醉。當「中華民國頌」前奏一下，底下爺奶開始鼓譟，殷正洋一開口全場炸鍋，甚至有爺爺起身帶動唱，讓人熱淚盈眶；八德榮家主任酆世俊表示，感謝聯合報與陳玲基金會捐款、捐書、捐物資，以及對長輩的關懷。

「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動前，陳玲基金會董事長李棟樑將洋芋片等餅乾禮盒一一分送至住民的手中，聯合報社長游美月雖未到場卻也捐款現金5萬元作為榮家添購長輩生活或修繕硬體設備之用，活動由口條順溜、風趣的聯合報副總經理陳偉民擔任主持人，除了介紹演唱嘉賓吳淑敏、王海玲及殷正洋外，也協助在歌曲演出過程中，發送小禮物給熱情同唱的爺爺奶奶們，讓大家能欣賞歌曲表演之際，也收到愛心小禮物，不但讓爺奶們倍感溫暖、歡樂，也過了一個活動力十足且充實的午後。

「以前就好喜歡殷正洋喔！」住民李奶奶說，多年前就十分喜愛殷正洋的歌聲，能在現場一睹風采、聆聽歌王高亢美妙的歌聲，真的很滿足；曾奶奶表示，她很喜歡金曲台語歌后吳淑敏，從以前臺視的五燈獎歌唱比賽的節目起，就一直追蹤吳淑敏，彷彿在電視機前陪著她一起成長；黃爺爺則喜愛民歌冠軍歌手王海玲的「忘了我是誰」，當年這條紅遍大街小巷的歌曲，迄今多年過去，每個人還是能跟著樂曲哼上一小段。

參加演出的殷正洋、王海玲、吳淑敏等藝人，分別演唱「感恩的心」、「守著陽光守著你」、「忘了我是誰」、「恰似你的溫柔」、「甜蜜蜜」等多首歌曲，聽著熟悉的樂曲，現場包括住民、工作人員無不開口合唱。身為外省第二代、岳父也是軍人的殷正洋特別強調，如果沒有國軍前輩們當年為國付出血汗與生命，中華民國如何存在至今，如何能安居樂業？他認為，在榮家獻唱中華民國頌深具意義。

八德榮家主任酆世俊說，感謝基金會董事長李棟樑對於勞軍、照顧榮民、照顧社會團體不遺餘力，光是這些年來他自己就出資至少10億元關懷弱勢團體，又長年攜手聯合報，一起帶著金曲歌王、歌后蒞臨各地榮家表演，熟悉的歌曲、高亢悅耳的歌聲陪伴住民爺爺奶奶一同歡樂，榮家在此表達無限謝意。

八德榮譽國民之家家主任酆世俊（右）致贈感謝狀，由聯合報總管理處整合行銷部副總經理陳偉民（左）代表接受。記者程嘉文／攝影
八德榮譽國民之家家主任酆世俊（右）致贈感謝狀，由聯合報總管理處整合行銷部副總經理陳偉民（左）代表接受。記者程嘉文／攝影
金曲歌王殷正洋的天籟之音，讓爺爺奶奶趕緊拿起手機錄影留念。記者陳恩惠／攝影
金曲歌王殷正洋的天籟之音，讓爺爺奶奶趕緊拿起手機錄影留念。記者陳恩惠／攝影
以「忘了我是誰」走紅的民歌冠軍王海玲的「恰似你的溫柔」、「小城故事」也讓爺爺奶奶們唱得相當盡興。記者陳恩惠／攝影
以「忘了我是誰」走紅的民歌冠軍王海玲的「恰似你的溫柔」、「小城故事」也讓爺爺奶奶們唱得相當盡興。記者陳恩惠／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，今午帶著金曲歌王歌后殷正洋、王海玲及吳淑敏至桃園八德榮譽國民之家與百餘名爺爺奶奶一同歡唱。記者程嘉文／攝影
陳玲社會福利慈善事業基金會攜手聯合報走訪全國榮家獻愛，今午帶著金曲歌王歌后殷正洋、王海玲及吳淑敏至桃園八德榮譽國民之家與百餘名爺爺奶奶一同歡唱。記者程嘉文／攝影
金曲獎台語歌后吳淑敏一身火紅，以「可愛玫瑰花」、「甜蜜蜜」等曲和爺爺奶奶一起合唱，氣氛熱烈。記者陳恩惠／攝影
金曲獎台語歌后吳淑敏一身火紅，以「可愛玫瑰花」、「甜蜜蜜」等曲和爺爺奶奶一起合唱，氣氛熱烈。記者陳恩惠／攝影

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