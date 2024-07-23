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搭台灣好行低碳遊南庄 苗縣推3款套票限時優惠

中央社／ 苗栗縣23日電

苗栗縣政府鼓勵搭乘「台灣好行」遊南庄，結合美食、伴手禮等特約商店，推出3款優惠套票，並規劃「買一送一」、「0元換套票」等限時好康，盼促進低碳旅遊，帶動在地觀光。

苗栗縣政府文化觀光局指出，南庄擁有好山好水及豐富觀光資源，是苗栗縣「雙慢城」之一，每逢假日遊客絡繹不絕，搭乘「台灣好行南庄線」低碳旅行，無需自行開車、為停車問題傷腦筋，是旅遊的好選擇。

文觀局今天在縣府大廳辦宣傳活動，縣長鍾東錦與多名縣議員及南庄鄉長羅春蓮、大湖鄉長黃惠琴、獅潭鄉長劉淑能等人共同推薦南庄鄉風景優美，也有客家美食、特色伴手禮，適合1日遊或2日遊，歡迎遊客搭乘台灣好行大眾運輸工具，體驗慢城之旅。

文觀局表示，今年結合特約商家推出3款超值套票，包括「南庄好食好玩1日遊」新台幣350元、「南庄慢遊雙人套票2日遊」1100元、「南庄輕旅行1日遊套票」180元，搭配南庄必吃美食、必買伴手禮，讓乘客有吃有拿玩得更盡興。3款套票都能在全台ibon購票系統、Accupass活動通、易遊網、KKday、苗栗客運頭份總站購買。

文觀局也推出購票限時優惠活動，其中「套票買一送一」7月25日、8月25日、9月25日中午12時在活動通Accupass網站限量開搶；「尋找南庄台灣好行達人」則是姓名中有「南、庄、台、灣、好、行」任一完全相同字，可於7月25日中午12時起上活動通Accupass網站以0元將「輕旅行1日券套票」帶回家，數量售完即止；另有「買套票送摺疊背包」活動將於10月1日開跑。

文觀局表示，到南庄旅遊除了搭乘台灣好行南庄線，台灣觀光巴士也推出「南庄向天湖秘境1日遊」專車專人導覽深度遊，即日起至12月31日止還有2人同行1人免費活動，民眾可多加利用。

南庄 台灣好行 客家美食

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