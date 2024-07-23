凱米颱風接近！桃園萬安演習 張善政：也彈性運用防颱

113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，並於防空警報解除後實施戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練。桃園市發放防空警報時，路上民眾進入室內避難，騎士也依警方指示趕緊停靠路邊，店家拉下一半鐵門並將照明關閉，配合實施30分鐘防空疏散演練。

近年來中共增強解放軍的海空軍力及共機不斷擾台，對台灣的安全防衛形成極大壓力，這次萬安47號演習實際進入防空疏散避難設施，以符戰時景況，有關防空疏散避難情形在青溪國民小學舉行。

另戰災搶救演練在青溪變電所實施，現場出動消防車布水線灌救，同時特搜部隊進行受困者救援；而戰時災民收容救濟站開設演練於龜山國民中學舉行，現場包括醫護站、休憩區還有心靈關懷站等，還有飼主及寵物共同安置區、多元伴侶休息區等，照顧各種族群。

行政院動員會報評核官簡任專門委員何陽徵指出，「萬安47號」演習最主要的目的是為了讓民眾了解戰時要如何做好相關應變措施，從市府到警方的防範、就近疏散、相關基礎設施防範演練及戰時災民收容中心開設，可以看出在市府及相關承辦單位的努力下，演習非常成功。