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凱米颱風接近！桃園萬安演習 張善政：也彈性運用防颱

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市長張善政今下午視察「北部地區軍民聯合防空（萬安47號）演習」。記者周嘉茹／攝影
桃園市長張善政今下午視察「北部地區軍民聯合防空（萬安47號）演習」。記者周嘉茹／攝影

113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，並於防空警報解除後實施戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練。桃園市發放防空警報時，路上民眾進入室內避難，騎士也依警方指示趕緊停靠路邊，店家拉下一半鐵門並將照明關閉，配合實施30分鐘防空疏散演練。

近年來中共增強解放軍的海空軍力及共機不斷擾台，對台灣的安全防衛形成極大壓力，這次萬安47號演習實際進入防空疏散避難設施，以符戰時景況，有關防空疏散避難情形在青溪國民小學舉行。

另戰災搶救演練在青溪變電所實施，現場出動消防車布水線灌救，同時特搜部隊進行受困者救援；而戰時災民收容救濟站開設演練於龜山國民中學舉行，現場包括醫護站、休憩區還有心靈關懷站等，還有飼主及寵物共同安置區、多元伴侶休息區等，照顧各種族群。

行政院動員會報評核官簡任專門委員何陽徵指出，「萬安47號」演習最主要的目的是為了讓民眾了解戰時要如何做好相關應變措施，從市府到警方的防範、就近疏散、相關基礎設施防範演練及戰時災民收容中心開設，可以看出在市府及相關承辦單位的努力下，演習非常成功

桃園市長張善政表示，今天桃園的萬安演習順利圓滿成功，謝謝所有參與演練的機關單位，讓演練相當逼真，參與人員事前的準備，包括物資、設備及流程都規畫相當完整；這次演習是為了假設萬一戰爭發生時可能會遇到的災變，抱持「勿恃敵之不來，恃吾有以待也」精神，做好相關整備工作，不過這幾天颱風接近，今天的演變流程也能彈性地運用在颱風、地震等天災，因此經過這次演練，相信能讓更單位面對災變更有把握。

113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，並於防空警報解除後實施戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練。記者周嘉茹／攝影
113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，並於防空警報解除後實施戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練。記者周嘉茹／攝影
桃園市發放防空警報時，路上民眾進入室內避難，騎士也依警方指示趕緊停靠路邊，店家拉下一半鐵門並將照明關閉，配合實施30分鐘防空疏散演練。記者周嘉茹／攝影
桃園市發放防空警報時，路上民眾進入室內避難，騎士也依警方指示趕緊停靠路邊，店家拉下一半鐵門並將照明關閉，配合實施30分鐘防空疏散演練。記者周嘉茹／攝影
113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，防空疏散避難情形在青溪國民小學舉行。記者周嘉茹／攝影
113年度軍民聯合防空「萬安47號」演習於今下午1點30分至2點在北部地區舉行，防空疏散避難情形在青溪國民小學舉行。記者周嘉茹／攝影
戰災搶救演練在青溪變電所實施，現場出動消防車布水線灌救，同時特搜部隊進行受困者救援。記者周嘉茹／攝影
戰災搶救演練在青溪變電所實施，現場出動消防車布水線灌救，同時特搜部隊進行受困者救援。記者周嘉茹／攝影
戰時災民收容救濟站開設演練於龜山國民中學舉行，現場包括醫護站、休憩區還有心靈關懷站等，還有飼主及寵物共同安置區、多元伴侶休息區等記者周嘉茹／攝影
戰時災民收容救濟站開設演練於龜山國民中學舉行，現場包括醫護站、休憩區還有心靈關懷站等，還有飼主及寵物共同安置區、多元伴侶休息區等記者周嘉茹／攝影

成功 萬安演習

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