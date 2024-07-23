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竹縣府組聯合小組 稽查安裝充電樁高樓建物

中央社／ 新竹縣23日電

新竹縣政府今天表示，與竹縣建築師公會等單位組成聯合稽查小組，將從7月25日起針對16層樓以上的建築物安裝充電樁進行稽查，確保公共安全及電氣安全。

新竹縣政府工務處長戴志君透過新聞資料指出，由縣府、新竹縣建築師公會及中華民國電機技師公會組成聯合稽查小組，7月25日起稽查16層樓以上有安裝充電樁的建築物，公安檢查項目有直通樓梯、安全梯、避難層出入口、防火區劃及防火填塞等。

他說，電器檢查項目包含昇降設備、避雷設備、緊急供電系統、用戶用電設備（管道間、地下層公共空間、電動車充電設備），預計10月完成16層以上的42件有充電樁建築物，以及34件16層以上未申報公安檢查的建築物。

另為保障工地安全，戴志君指出，新竹縣在法令上訂有3項深開挖的作業要點及原則，並於7月25日起開始實施，在施工面，將發包委託專業技師公會組成稽核團隊 ，對建築基礎開挖施工階段進行安全監督、主動稽核。

戴志君說，目前此委託案正上網招標中，預計7月30日開標，8月上旬決標後即可履約作業，未來稽核方式每次每案派由2名技師現場稽核，每月預計以30場次進行，包含工地勘驗及施工計畫抽複查。

縣府提供新聞資料指出，3項深開挖的作業要點包含「新竹縣建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」、「新竹縣建築工程辦理施工計畫書備查作業要點」、「新竹縣深開挖及涉公共安全建築工地勘檢作業原則」。

安檢 建築師 新竹

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