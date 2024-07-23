桃園災害應變中心一級開設 是否放颱風假晚間8點宣布

凱米颱風來勢洶洶，中央氣象署今上午11點30分發布海上、陸上颱風警報。桃園市長張善政今上午召開災害應變中心第一次工作會議同步二級開設，下午4點提升為一級。至於桃園是否會放颱風假，張善政表示，原則上晚間將會和北北基連動討論宣布。

桃園市消防局今指出，針對凱米颱風進行風雨預測，將由東向西通過北台灣陸地，受暴風圈壟罩影響，桃園市將有顯著風雨；目前預估周三至四（24至25日）桃園市平地、台地有大雨至豪雨等級雨勢，復興區可達豪雨等級。預估今起至26日，復興區累積雨量210至600毫米，平地、台地區為180至390毫米。

另預估明下午至周四清晨前，桃園各區普遍有7至10級強陣風，沿海則有11級強陣風發生機會。颱風路徑及降雨有不確定性存在，強降雨、累積較多雨量位置仍有變動空間，將持續監控、滾動更新。