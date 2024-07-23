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特殊寵物掀棄養潮 桃市動保處收容量暴增開放民眾認養

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國人喜愛飼養特殊寵物，但棄養也時有所聞，導致桃園市動保處收容量暴增。圖／桃園市動保處提供
國人喜愛飼養特殊寵物，但棄養也時有所聞，導致桃園市動保處收容量暴增。圖／桃園市動保處提供

近年國人喜愛飼養特殊寵物，不過在飲食起居、環境布置跟醫療照護上，並不如貓狗容易，導致鸚鵡、烏龜、兔子等動物常被棄養，桃園市動保處收容量也暴增。除費心照顧、積極推動認養，動保處也提醒民眾飼養前，應評估自身條件，並學習認養物種的專業知識，提供友善的動物飼養環境。

桃園市動保處表示，台灣雖仍以犬貓為飼養大宗，非犬貓寵物也有逐年上升趨勢，入門款包括鬥魚、孔雀魚、紅耳龜、道奇兔、小型鸚鵡等，進階款則有寵物貂、鸚鵡蜜袋鼯、入門海水魚、初階蜥蜴、蛇、守宮，甚至有民眾飼養陸龜等大型動物。

動保處長王得吉說，特殊寵物魅力獨特，近年有越來越多民眾投入，不過飼養特殊寵物勞財傷神，如鬥魚、孔雀魚、紅耳龜、道奇兔、齧齒類動物更常繁殖過剩，家中環境難以續養的情況下，棄養時有所聞，動保處現在還有22隻特殊動物等待民眾領養。

王得吉表示，動保處收容的寵物經公告後若仍無飼主領回，市府將會在每季舉辦活動開放民眾認養，幫寵物找新家，開放認養的寵物包括和尚鸚鵡、虎皮鸚鵡、吸蜜鸚鵡、金太陽鸚鵡、玄鳳鸚鵡、烏龜、兔子、天竺鼠及花枝鼠等。

王得吉也提醒，有意認養的民眾除需設籍桃園市並年滿18歲之外，也請評估自身條件、認養物種的專業知識；同時認養完成的市民須參加1小時的生命教育課程，課程內容包括如何飼養、照護特殊寵物，如飼料、飲水，及環境與衛生管理及異常狀況的注意事項及護理工作。

國人喜愛飼養特殊寵物，但棄養也時有所聞，導致桃園市動保處收容量暴增。圖／桃園市動保處提供
國人喜愛飼養特殊寵物，但棄養也時有所聞，導致桃園市動保處收容量暴增。圖／桃園市動保處提供

寵物 認養 鸚鵡

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