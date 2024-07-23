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竹縣萬安47號演習登場 全國第一大鎮竹東宛如空城

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
下午實施警報發放，警方也配合執行交通管制及疏散避難等實作演練。記者吳傑沐／攝影
下午實施警報發放，警方也配合執行交通管制及疏散避難等實作演練。記者吳傑沐／攝影

新竹縣軍民聯合防空(萬安47號)演習今天下午1點30分至2點30分，選在全國第一大鎮-竹東鎮實施，防空警報發放半小時期間，街巷淨空，宛如空城，顯現民眾全程配合演練，指揮官縣長楊文科率隊視察防空避難所及各項實作演練項目，並慰勉執勤工作人員辛勞。

演習視同作戰，下午實施警報發放、交通管制及疏散避難等實作演練，原本車水馬龍的竹東市區頓時宛如空城，驗證「民眾進入防空疏散避難設施」。竹東鎮民防團指出，全鎮至今年6月統計總人口數9萬7400多人，25里共有136處防空避難所，總收容量11萬1千多人，總收容量足以因應戰時避難需求。

現場各主要道路的交通管制、中華電信竹東機房的戰災搶救演練、竹東鎮公所的戰時災民收容救濟站開設演練，操演具體均做得非常到位。

楊文科表示，演習目的為持恆居安思危意識，落實全民國防概念，寧可千日不用，不可一日不備，萬一碰到敵軍來襲或恐怖攻擊時，才能應對突發的緊急情況，保障縣民的生命財產安全；感謝所有參與演習的縣府團隊、民眾、店家，以及警察、民力、替代役人員的辛勞，演習圓滿成功。

新竹縣長楊文科率隊視察防空避難所及各項實作演練項目，並慰勉執勤工作人員辛勞。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科率隊視察防空避難所及各項實作演練項目，並慰勉執勤工作人員辛勞。記者吳傑沐／攝影
竹東鎮公所的戰時災民收容救濟站開設演練，現場操演具體均做得非常到位。記者吳傑沐／攝影
竹東鎮公所的戰時災民收容救濟站開設演練，現場操演具體均做得非常到位。記者吳傑沐／攝影
中華電信竹東機房的戰災搶救演練包含避難、滅火及傷患救治等項目，全程操演具體又到位。記者吳傑沐／攝影
中華電信竹東機房的戰災搶救演練包含避難、滅火及傷患救治等項目，全程操演具體又到位。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科率隊視察防空避難所及各項實作演練項目，並慰勉執勤工作人員辛勞。記者吳傑沐／攝影
新竹縣長楊文科率隊視察防空避難所及各項實作演練項目，並慰勉執勤工作人員辛勞。記者吳傑沐／攝影

交通管制 楊文科 演習

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