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竹北改善東興國中及嘉豐國小周邊道路 促通行安全

中央社／ 新竹縣23日電

新竹縣竹北市公所今天說，將改善東興國中及嘉豐國小周邊道路，如人行道鋪面龜裂破損、電箱占用行走空間等問題，提升校園附近環境，盼保障用路人通行安全。

竹北市公所今天發布新聞資料指出，為改善校園附近道路，照顧學童安全，提升教育支持環境，提「永續提升人行安全計畫」案，將改善東興國中及嘉豐國小周邊道路，並獲補助款。

竹北市長鄭朝方告訴中央社記者說，東區發展快速，其中在新瓦屋一帶人口密度高，也是藝文匯聚之地，而東興國中及嘉豐國小在其中，但2所學校附近人行道鋪面龜裂破損、電箱占用行走空間、樹穴隆起造成凹凸不平，以及學校外圍地坪與原有人行道銜接處有高低差等。

鄭朝方表示，除東興國中、嘉豐國小附近道路外，包括嘉豐五路、復興一街、嘉豐六路、復興三路及復興六路，由於這些道路皆為主要通學要道，也將列入此次改善計畫中。

他說，除改善現況問題外，也將進行美化道路景觀改善植栽綠帶、人行道淨寬3.5公尺、無障礙設計、減速路口平台、改善人行道排水，以及設置進入學區的交通寧靜區等。

人行道 北市 鄭朝方

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